Frankfurt (Oder) (MOZ) Fast 21 Jahre lang stand das Alte Kino leer. Am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals wird das Gebäude erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Möglich gemacht hat das die Stadt mit dem Kauf der Immobilie im Januar dieses Jahres. Und der Sozialbetrieb der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) Frankfurt, der mit dem Aufräumarbeiten betraut war. "Wir haben uns sehr über den Auftrag der Stadt gefreut. Unsere Jungs sind stolz darauf, dass sie einen Anteil daran haben, dieses Gebäude wiederzubeleben", erklärte Anke Reimer von der DAA beim Pressetermin. 15 ehemalige Langzeitarbeitslose beschäftigt die DAA. Über verschiedene Hilfsarbeiten werden sie schrittweise wieder an den Ersten Arbeitsmarkt herangeführt. In den vergangenen Monaten holten sie vor allem "tonnenweise Bauschutt und Sperrmüll aus dem Alten Kino", so Anke Reimer.

Begleitet wurden die vom Land mit 10 000 Euro geförderten Aufräum- und Sicherungsarbeiten vom Denkmalschutz. "Wir sind stolz darauf, das Gebäude jetzt so zeigen zu können", sagte Ulrich-Christian Dinse, Leiter der unteren Denkmalschutzbehörde. Der Verfall des Hauses – dessen Geschichte mehr als 100 Jahre zurückreicht – habe nach der letzten Kinovorstellung 1998 immer mehr zugenommen, berichtete er. Viele Heizungskörper seien gestohlen und Wände aufgerissen worden, um an das Kupfer in den Elektrokabeln zu kommen. "Doch das war noch nicht das Schlimmste", meinte Dinse. Das dünne Dach sei irgendwann hinüber gewesen, außerdem wuchsen die Rinnenabläufe zu. "Es hat massive Regeneinbrüche gegeben. Im westlichen Treppenhaus ist deshalb kein Putz mehr an der Wand", erklärte er. Das Wasser bahnte sich an dieser Seite seinen Weg ins Gebäudeinnere, der Frost kam – und sprengte den Putz weg. Weil die Eigentümer ihren Sicherungspflichten nicht nachkamen, war die Stadt 2016 in Vorleistung gegangen, um das Haus abzudichten. Mit Erfolg. "Inzwischen ist das Gebäude abgetrocknet."

Oberbürgermeister René Wilke freut sich über die ersten kleinen Schritte auf dem Weg zur Sanierung des Lichtspieltheaters. "Bei meinem ersten Besuch ragten hier noch Metallstangen gefährlich aus dem Boden. Es war stockfinster und es taten sich Abgründe auf", erinnert er sich. "Jetzt könnte man sagen: in Berlin wäre das schon ein cooler Veranstaltungsort. Ich begeistert davon, was der Sozialbetrieb hier geleistet hat", so Wilke. In den vergangenen Monaten habe es bereits unzählige Anfragen von Frankfurtern aber auch abenteuerlustigen Touristen gegeben. An diesem Sonntag nun hat das Warten ein Ende. Ab 10 Uhr gewährt die Stadt weitgehend stolperfreie Einblicke in das Baudenkmal (Infokasten), wobei einige Bereiche aus Sicherheitsgründen nach wie vor abgesperrt bleiben.

Kino soll in Koalitionsvertrag

Bei dem einen Tag der offenen Türen soll es nicht bleiben. Es werde weitere Möglichkeiten für Veranstaltungen oder Begegnungen geben, so Wilke. Gemeinsam mit dem Kultusministerium und der Brandenburgischen Kulturstiftung arbeitet die Stadt unterdessen daran, aus dem Lichtspieltheater einen Standort für das Landeskunstmuseum zu machen. "Unter drei, vier Jahren wird das nicht zu machen sein", glaubt René Wilke. Denn noch seien viele Fragen offen, vor allem die finanzielle. Weshalb der OB mit Blick auf die Regierungsneubildung nach den Landtagswahlen auch fordert: "Wir glauben, dass das Alte Kino Teil des künftigen Koalitionsvertrages sein muss."