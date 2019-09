Andrea Linne

Panketal (MOZ) Nicht einstimmig, aber mehrheitlich hat die Gemeindevertretung einen Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler in der jüngsten Sitzung angenommen. Darin heißt es, dass die Gemeinde nach der Bildung der neuen Brandenburger Landesregierung den Wunsch an diese herantragen möge, einen Zehn-Minuten-Takt bei der S-Bahnlinie 2 umzusetzen. "Der Bürgermeister wird aufgefordert, auf den dringlichen Bedarf mit Nachdruck hinzuweisen", heißt es darin.

Schon im Hauptausschuss hatte der Vorschlag zu einigen Diskussionen geführt. "Alle wollen den Zehn-Minuten-Takt", betonte Sozial-Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert. Gespräche würden dauernd geführt. "Solche Beschlüsse haben wir schon mehrfach gefasst", monierte auch der Fraktionsvorsitzende von B90/Grüne, Stefan Stahlbaum.

Druck weiter erhöhen

André Meusinger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Einreicher, betonte, dass in allen Wahlprogrammen der in Panketal vertretenen Parteien und Gruppierungen der Zehn-Minuten-Takt verankert gewesen sei. Nun komme es darauf an, gemeinsam Stärke zu zeigen. Er wisse aus seiner Arbeit in der Leitungs- und Sicherungstechnik, wie sich technische Verfahren hinziehen könnten. Dennoch müsse der Druck auf die Landesregierung weiter hoch gehalten werden.

In Panketal, Wandlitz und Bernau leben fast 85 000 Menschen. Bis 2025 dürften es gut 10 000 mehr sein, rechnen Statistiker und Kommunen vor. Unbefriedigend erscheint da die Aufnahme des Ausbaus der S- und Regionalbahn im Barnim. Seit 2017 kritisieren Landkreis, Gemeinden und Parteien den Landesnahverkehrsplan 2030i, der erst dann von einer Realisierung kürzerer Takte ausgeht.

Reihenweise Proteste

Das alles wurde auch mehrfach in Statements, mit Unterschriftensammlungen und Veröffentlichungen in Richtung Land Brandenburg und Bahn AG geschickt. Insofern fanden wohl einige Panketaler, darunter auch der Bürgermeister selbst, den Beschluss unzureichend. Er enthielt sich wie weitere sechs Gemeindevertreter.

Für die Fraktion BVB/Freie Wähler aber sei "energisches Auftreten" gefordert, um die Forderungen aus der Region durchzusetzen. "Die Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, dass nur durch ein regelmäßiges, rechtzeitiges und nachdrückliches Eintreten, Interessen durchgesetzt werden können", heißt es in der Begründung der Freien Wähler Panketals. Die meisten der Gemeindevertreter fanden den Antrag sinnvoll und stimmten mit klarem Ja dafür.