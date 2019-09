Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Die Stadt wird ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept erarbeiten lassen. Nach mehrheitlichem Beschluss zur jüngsten Stadtverordnetensitzung wird der Bürgermeister beauftragt, mit der eigens vom Wasserverband Straus­berg-Erkner (WSE) zu dieser Problematik gegründeten AVAKOM GmbH eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen, damit diese ein solches Konzept erstellt.

Das große Regendefizit der vergangenen beiden Jahre täuscht gegenwärtig etwas darüber hinweg, dass ein solches Papier gebraucht wird. Die Realität seltener, dafür aber äußerst heftiger Niederschläge mit großen Wassermengen über einen kurzen Zeitraum und damit zusammenhängender Abflussprobleme ist indes nicht zu übersehen.

Das Beseitigen von Niederschlagswasser ist eine kommunale Pflichtaufgabe, wovon öffentliche Verkehrsanlagen außerhalb bebauter Ortsteile ausgenommen sind. Als zeitgemäß und kostensparend wird dazu eine möglichst ortsnahe Versickerung angesehen. Das umso mehr als im Land Brandenburg Niederschlagswasser zu großen Teilen zum Erhalt des Wasserhaushaltes beiträgt. So sind Grundstückseigentümer – ebenso wie die Kommune auf ihren öffentlichen Flächen – generell dazu angehalten, bei ihnen anfallenden Niederschlag auch dort möglichst zu versickern.

Versiegelung nimmt zu

Das alles und überdies die Tatsache, dass gerade in neu erbauten Wohngebieten und den Siedlungsdruck ins Umland durch Versiegelung stetig Versickerungsfläche schwindet, schreit quasi nach Regeln, also einer Satzung. Voraussetzung dafür ist besagtes Beseitigungskonzept für Niederschlagswasser.

In einem solchen werden Zustand und Funktion vorhandener Anlagen wie beispielsweise Rigolen ermittelt, die Versickerungsfähigkeit von Böden untersucht, Schwerpunkte festgestellt und das Ganze in einer öffentlich zugänglichen Risiko-/Gefahrenkarte dargestellt. Zur Sitzung am Donnerstag konnte der im Urlaub befindliche WSE-Verbandsvorsteher Henner Haferkorn nicht mit zusätzlichen Erläuterungen aufwarten. Im Vorfeld war jedoch in der Fachausschusssitzung AVAKOM-Geschäftsführer André Bähler für Auskünfte dabei.

Der Fraktionsvorsitzende von A&O/Altlandsberger Freie Wähler, Ronald Marks, hätte nun indes schon noch einige Fragen gehabt. Er wollte das Pferd gern von der anderen Seite her aufzäumen, so zunächst von den Ortsbeiräten die Knackpunkte in ihren Orten aufgelistet haben und beantragte daher Vertagung. Das lehnte die Mehrheit ab.

Warten ist nicht angesagt

Die Stadt brauche eine Untersuchung zum Stand der Dinge, machte SPD-Fraktionsvorsitzende Esther Drusche geltend. Woanders würden in der Sache sogar schon Gebühren/Beiträge erhoben. Dazu müsse Klarheit her. Auch Michael Töpfer, Fraktionschef von Bürger für Stadt und Land/CDU, sah keinen Sinn darin, mit einem Beschluss zu warten, zumal das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept die Grundlage für die entsprechende Satzung bilde. Zudem hatten sich auch alle Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses für die Annahme des Beschlusses ausgesprochen.

Bei zwei Gegenstimmen und in namentlicher Abstimmung gab es damit ein deutliches Ja für das Erstellen eines solchen Konzeptes.