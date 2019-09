Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Einen Monat früher als geplant hat die Gemeinde am Dienstag den ersten Abschnitt der Brandenburgischen Straße – 650 Meter von der Schöneicher bis zur Berliner Straße – freigeben können.

Der schon kurz nach der Wende heiß diskutierte Straßenausbau wurde erst durch die Aussetzung der Ausbau-Beiträge durch das Land möglich. Aus Sicht der Gemeinde ist indessen noch unklar, woher das Geld kommt, das der Gemeinde entgeht.

Rund 15 Anwohner hatten sich zu der kleinen Zeremonie mit dem Durchschneiden des Bandes in Höhe des Edeka-Markts im Ortszentrum eingefunden. Die am 11. März aufgenommenen Arbeiten hätten laut Planung erst Anfang Oktober beendet werden sollen. Die vorzeitige Fertigstellung schrieb Bürgermeister Ralf Steinbrück der zügigen Arbeit des beauftragten Bauunternehmens und der guten Baustellenkoordination zu. Dass die Maßnahme gut gelaufen ist, bestätigte auch Georgia Bleich, Mitarbeiterin eines im Ortszentrums ansässigen Versicherungsbüros. Sie lobte die Information und die Ausschilderung. "Das Ordnungsamt hat uns rechtzeitig mit Flyern versorgt, das ist insgesamt gut gelaufen."

Bei der Maßnahme wurde die Fahrbahn samt Unterbau erneuert – Steinbrück erinnerte daran, dass die ältesten Bestandteile aus dem Jahr 1938 stammten. Zugleich entstanden eine zeitgemäße Straßenbeleuchtung und eine Regenwasserkanalisation, auch Grundstückszufahrten und Bushaltestellen wurden errichtet. Der Wasserverband Strausberg-Erkner nutzte die Gelegenheit, unter der Fahrbahn eine neue Haupttrinkwasserleitung zu verlegen.

Die gemeindliche Baumaßnahme hat eine Million Euro gekostet. 300 000 Euro davon wurden als Förderung durch das Land zur Verfügung gestellt. Die Anwohner sind von Ausbau-Beiträgen befreit, müssen nur für die Zufahrten bezahlen. Schon vor rund 25 Jahren, als das Ortszentrum noch eine Vision war, liefen die damaligen Anwohner Sturm gegen die Ausbau-Pläne der Gemeinde. Für die sind nach den Worten Steinbrücks indes jetzt Einnahmen in Höhe von 350 000 Euro ungeklärt. Die Landesregierung hatte versprochen, den Gemeinden die Kosten zu erstatten.

Baufortsetzung ab 2020

2020 will die Gemeinde den zweiten Bauabschnitt angehen, der von der Berliner Straße bis zur Kreuzung mit der Lübecker bzw. Raisdorfer Straße reicht. Diese Strecke ist mit 1,4 Kilometern doppelt so lange wie erste Bauabschnitt. Ein Förderbescheid des Landes Brandenburg über 456 000 Euro liegt bereits vor. Auch hier ist jedoch bei der Finanzierung noch offen, wie die wegfallenden Anliegerbeiträge in Höhe von ca. 400 000 Euro durch das Land ersetzt werden.