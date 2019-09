Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zumindest für Andreas Huhnholz und für viele seiner Nachbarn hat der Temperatursturz von Anfang dieser Woche auch Vorteile. "So lange sogar in den Nächten Gluthitze herrschte, standen wir beim Zubettgehen jedes Mal vor der Wahl, uns entweder zu Tode zu schwitzen oder uns die Ohren zuhalten zu müssen. Schlafen konnten wir spätestens ab 4 Uhr in der Frühe so oder so nicht mehr", sagt der Finower, der selbst als Berufskraftfahrer arbeitet. Denn dann würden die ersten Lastkraftwagen durch die Altenhofer Straße rollen, die Jahr für Jahr mehr Schlaglöcher und Bodenwellen aufweise.

Der durch den miserablen Fahrbahn-Zustand verstärkte Verkehrslärm sei schon seit Längerem kaum auszuhalten gewesen, betont Mandy Müssel. "Doch so richtig unerträglich ist es erst, seit der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung seine Dauerbaustelle an und in der Altenhofer Straße abgeschlossen hat", sagt die Frau, die seit 20 Jahren Anwohnerin ist.

Landesbetrieb bittet um Geduld

Mit weiteren Leidensgefährten haben sich Andreas Huhnholz und Mandy Müssel hilfesuchend an das Bündnis Eberswalde gewandt, dessen Stadtfraktion von Viktor Jede geleitet wird, der auch Vorsitzender des Stadtteilvereins Finow ist. Die Wählergemeinschaft hatte bereits mehrfach öffentlich auf die Sorgen der Finower mit der Altenhofer Straße hingewiesen – zuletzt im Herbst vorigen Jahres mit einer drastischen Aktion, bei der die Altenhofer Straße symbolisch zu Grabe getragen wurde. Damals hatte Cornelia Mitschka, die Sprecherin des zuständigen Landesbetriebes Straßenwesen erklärt, dass das Land Brandenburg eine Prioritätenliste für die Instandsetzung und den Ausbau von Landesstraßen erstellt habe, die sich nach Zustand, Verkehrsaufkommen und Unfallgeschehen richte. Die Altenhofer Straße, geführt als L 293, sei demnach als nachrangig eingestuft worden. Deshalb könne ein grundhafter Ausbau nicht in Aussicht gestellt werden. Und dies, obwohl der Fahrbahnbelag zum größten Teil aus Pflastersteinen bestehe, die nur mit einer dünnen Asphaltschicht überzogen sei. Ein komplettes, in sich geschlossenes Regenwassersystem fehle. Wenn es zum Bau der Ortsumgehung für die B 167 komme, werde die L 293 zur Kommunalstraße abgestuft. Dann sei Eberswalde für den etwaigen Ausbau zuständig. "An unseren im Herbst getroffenen Aussagen hat sich nichts geändert", sagt Cornelia Mitschka jetzt.

Tempo 10 als Notlösung

Beim Zweckverband räumt dessen technischer Leiter Volker Pagel ein, dass sich der Fahrbahnzustand durch die neue Schmutzwasserleitung weiter verschlechtert habe. "Aber das liegt nicht an uns, sondern an der desolaten Regenentwässerung", sagt er. Und für die sei die Stadt zuständig.

Im Eberswalder Rathaus schiebt Pressesprecher Felix Rödl den Schwarzen Peter dem Landesbetrieb Straßenwesen zu. "Das Land ist Trägerin der Altenhofer Straße", erklärt er.

Die Anwohner und das Bündnis Eberswalde haben die Faxen dicke. Sie fordern, dass Lastkraftwagen an den schlimmsten Stellen statt Tempo 30 nur noch Tempo 10 fahren dürfen. Und die Einhaltung streng zu kontrollieren. "Außerdem suchen wir das Gespräch mit den Firmen, die hier durchbrettern", sagt Viktor Jede.