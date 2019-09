Andrea Linne

Panketal (MOZ) Lange hat es gedauert, bis sich das Staatliche Schulamt und Brandenburger Bildungsministerium zu Antworten durchringen konnten. Die heftige Kritik, die Vater und Elternsprecher Jens Dettmann vorbringt, ist unbequem.

Der Panketaler hat in einem Brief, den er Anfang August an das Staatliche Schulamt in Frankfurt/Oder geschickt hat, genau analysiert, wie aus seiner Sicht ein "fahrlässiger Umgang mit Unterrichtszeiten" und eine "bedrohliche Entwicklung des Schulsystems" an der Wilhelm-Conrad-Roentgen-Gesamtschule Panketal zu beobachten sind. Als Heimerzieher und Pflegevater habe er seit 1987 immer wieder Kinder und Jugendliche durch die Schulzeit begleitet. "Dabei konnte ich mich dem gesellschaftlichen Diskurs zu Themen wie Bildungssystem, Bildung und Erziehung zwischen Elternhaus und Schule, fehlender Anerkennung des Lehrerberufes nicht verschließen", macht er klar. Neben normalen Ausfällen durch erkrankte Lehrer oder fehlende Fachkräfte habe er vor allem in Panketal beobachtet, dass lax mit Unterricht umgegangen werde. Aktuell betreue er ein Kind in der fünften Klasse der Grundschule Zepernick und ein Kind in der gymnasialen Stufe der Gesamtschule. Neben "didaktischen Fehlleistungen", so Dettmann, sei auch die Ausstattung zu bemängeln. So musste "Tschick", das Jugendbuch von Wolfgang Herrndorf, laut mit verteilten Rollen gelesen werden. Offenbar fehlten ganze Klassensätze an Büchern, so Dettmann.

Diverse Stundenausfälle seit Anfang Juni führte der Vater auf. Diese wurden mit Nachprüfungen, Klassenfahrten begründet. Vor und nach den Ferien stelle sich dieses Bild regelmäßig dar. Von "Verwahrlosung der Schulzeit" spricht der Vater. Internationale Studien belegten das. Bei dem Versuch, ein Kind freizustellen, habe die Schule Strafen angedroht. Schulleiter Jürgen Flegel durfte nicht auf Presseanfragen antworten.

Ausstattung für gut befunden

Schulrätin Karin Schulz vom Staatlichen Schulamt betont nun, dass die Gesamtschule mit Ausfallzeiten von 2,9 Prozent in der Sekundarstufe I im Durchschnitt läge. "An der Schule existiert kein Lehrermangel. Es besteht sogar ein leichter Überhang", so Schulz. "Es gibt kein Ausstattungsproblem an der Gesamtschule", betont sie. Die Ausstattung sei gut, bescheinigt sie der kommunalen Einrichtung. Bücher, die nicht zur Pflichtlektüre gehörten, seien als Klassensatz vorhanden. Dialogisches Lesen sei Bestandteil des Unterrichts. Da die Sommerferien früh begonnen hätten, mussten Prüfungen und Nachprüfungen in kurzer Zeit realisiert werden. Daher gab es "verkürzten Unterricht". Beschlüsse der Gremien, so die Schulrätin, würden zu geplanten Ausfällen vorliegen. Das Erreichen von Schulabschlüssen sei nicht gefährdet. Auch habe es keine Beschwerden gegen Lehrer gegeben. Ein Gespräch habe der Schulleiter mit dem Vater geführt. "Bei der Darstellung des Vaters handelt es sich offensichtlich um eine Einzelmeinung, die wirklichen Zuständen nicht entspricht", betont Schulz.