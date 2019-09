Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die Stadt Oranienburg will sich zur Ausweisung von Industrie- und Gewerbestandorten, die nur noch begrenzt zur Verfügung stehen, neu orientieren. Sie hat deshalb die Erarbeitung eines Industrie- und Gewerbeflächenkonzeptes beauftragt. Ein solches Konzept ist nötig, um etwa bestehende Industriegebiete in Gewerbegebiete herabstufen zu können, was voriges Jahr hinsichtlich des Bebauungsplans "Ehemalige Heinkelwerke West" ins Gespräch gebracht worden war. Darüber wird jetzt bei rechtskräftigen B-Plänen im Gewerbepark Süd nachgedacht. Ohne den Nachweis einer gesamtstädtischen Betrachtung allerdings würde die Herabstufung eines einzelnen Industriegebiets in ein Gewerbegebiet als unzulässige Verhinderungsplanung gewertet.

Mit diesem Thema und zahlreichen anderen befasst sich heute der Bauausschuss. Unter anderem wird über das Gestaltungskonzept für die Nachnutzung der Kremmener Bahntrasse, eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan "Kuhwiese", die Einzelhandelssteuerung sowie die B-Pläne "Thaerstraße/Eichenweg" und "Quartiersentwicklung Weiße Stadt" beraten. Informiert wird über den Neubau der Kita "Speyerer Straße" sowie den künftigen Umgang mit Starkregenereignissen. Anträge liegen aus den Fraktionen von AfD, CDU, Grünen, Linken und SPD vor.

Der Bauausschuss tagt um18 Uhr im Bürgerzentrum.