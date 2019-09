MOZ

Strausberg Die Kontroverse um die Absicherung der Baustelle an der Vorstadt-Grundschule hat am Dienstag einen vorläufigen Abschluss gefunden: Mit einem Verbotsschild mit den Unterschriften von Hort- und Schulleitung ist jetzt der Haupteingang versperrt. Das Betreten des Hortes und des Schulgebäudes sei nur noch über den Schulhof möglich, steht über einem dicken roten Pfeil.

Vorausgegangen war am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung der Appell der jungen Mutter Sophie Felte, den Zugang zum Gebäude gegenüber der Baustelle besser abzusichern. Während Bürgermeisterin Elke Stadeler spontan eine Vor-Ort-Prüfung am Freitagvormittag zusagte, wies die Fachgruppenleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement, Kerstin Zimmermann, die Bedenken der Mutter eines Erstklässlers so scharf zurück, dass Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster sich veranlasst sah, auszurufen: "Nehmt das ernst, was die Eltern sagen." Am Dienstag waren die Vorsitzenden des Bildungsausschusses, Gregor Weiß, und des Bauausschusses, Bernd Sachse (beide Die Linke) an der Schule und fanden das neue Schild vor. Sie kritisierten die Ordnung auf der Baustelle, die vom Schulhof her nicht richtig abgesperrt sei.