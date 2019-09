Siegmar Trenkler

Neuruppin Schon lange hat sich in Steinberge nichts mehr bewegt. Die Pläne für das Clubhotel mit 100 Betten sind inzwischen beerdigt, genauso wie der Bebauungsplan, der das Vorhaben ermöglichen sollte. Nachdem zu lange und wiederholt auf Unterlagen des Investors gewartet werden musste, hatten die Stadtverordneten im Oktober den fast fertigen Plan gestoppt (wir berichteten).

Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde sich langfristig an dem Stillstand in Steinberge etwas ändern. Zwar wird das 6,5 Hektar große Areal, das auch einen eigenen See umfasst, inzwischen für rund 800 000 Euro zum Verkauf angeboten. Und Interessenten gab es für das Grundstück auch schon mehrere. Doch am Ende haben sie bislang alle aufgegeben, weil ihnen niemand wirklich sagen kann, wie sie das Grundstück entwickeln könnten. Laut dem Makler tut sich die Stadtverwaltung schwer damit, Informationen an "Nichteigentümer" herauszugeben. Doch potenzielle Käufer wollen natürlich wissen, wo Häuser errichtet werden könnten, wo das Naturschutzgebiet beginnt und welche Nutzungseinschränkungen möglicherweise zu beachten sind. Niemand wird zuerst den sechsstelligen Kaufpreis zahlen, um an diese Informationen zu kommen.

Vier sind abgesprungen

Dabei gab es schon mehrere Anfragen von Menschen, die ernsthaft an dem Areal in Steinberge interessierte waren, bestätigt Gühlen-Glienickes Ortsvorsteher Michael Peter (CDU). "Ich weiß persönlich von vier Interessenten", sagt er. Abgesprungen sind sie alle früher oder später, weil sie nicht weiter kamen. Dabei wäre die Entwicklung des Gebiets für Gühlen-Glienicke von enormer Bedeutung: "Die Brache würde verschwinden, und mit dem See auf dem Grundstück ist das ein echtes Juwel." Die ehemals geplante Nutzung mit einem 100-Betten-Hotel ist dabei gar nicht das, was sich Peter erhofft. "So ein Objekt wäre schon allein für die Feuerwehr schwer abzusichern." Stattdessen könnte er sich eine aufgeteilte Nutzung vorstellen, mit Bungalows, Caravan-Stellplätzen und einer Frühstück-Pension. "Das könnte man toll vermarkten, und es wäre eher kleinteiliger Tourismus, der auch zur Region passt."

"Dadurch könnten da Arbeitsplätze entstehen", sagt Gühlen-Glienickes Ortsvorsteher. "Und die Leute, die dort arbeiten, müssten ja auch irgendwo wohnen", hofft er auf Bevölkerungszuwachs in dem Neuruppiner Ortsteil. Davon verspricht er sich auch potenziell mehr Menschen, die in der Feuerwehreinheit im Ort aktiv sein könnten. "Ein Interessent meinte, die Lage sei ideal. Aus Steinberge sind es zehn Minuten nach Rheinsberg, wo es die Kammeroper gibt, zehn Minuten nach Neuruppin, die Heide liegt vor der Tür und einen Radweg gibt es auch." Doch auch dieser potenzielle Käufer gab schließlich auf. "Wir haben auch versucht, als Ortsbeirat einige Dinge zu erfragen. Aber man bekommt einfach nichts Schriftliches."

Doch genau das braucht es, bevor Investoren aktiv werden können. Denn auch der Lärmschutz ist ein Punkt, der laut Peter berücksichtigt werden müsste. "Ich habe mich mal mit einem nichtamtlichen Dezibelgerät an die Bushaltestelle gestellt und gemessen. In einer halben Stunde bin ich mehrmals an die 100-Dezibel-Grenze gekommen, besonders durch die Holz-Lkws." Der Hotelinvestor wollte das Problem offenbar seinerzeit lösen, indem die Flure im Haus auf die Straßenseite gelegt werden. Doch bei einer andern Nutzung müsste anders vorgegangen werden. Solange aber niemand weiß, welche Regeln auf dem Areal gelten, ist das ein weiteres Hindernis.

Weg zur Stadtverwaltung

Peter will nun noch einmal auf die Stadtverwaltung zugehen, und sich dort berichten lassen, unter welchen Voraussetzung auch die "Nichteigentümer" Auskünfte erhalten könnten. Denn solange sie diese nicht bekommen, ist der Stillstand für Steinberge schon programmiert.

Für Stadtsprecherin Michaela Ott ist die Kritik nach Rücksprache mit dem zuständigen Amt für Stadtentwicklung nicht nachvollziehbar: "Denn jeder potenzielle Interessent erhält für ein Grundstück im Gemeindegebiet Neuruppin, unabhängig vom Eigentum, Auskunft über den planungsrechtlichen Status, insbesondere auch zur baulichen Nutzung. Die Auskunft ist gebührenpflichtig."