Neuruppin (MOZ) Fünf Zeugen sind für den morgigen Donnerstag ins Neuruppiner Amtsgericht geladen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Dort beginnt an diesem Tag um 10 Uhr der Prozess gegen einen 34-Jährigen, der unter anderem einen anderen Menschen mit dem Tod bedroht haben soll. Außerdem, so die Anklage, hat der Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet.

Konkret geht es um Fälle aus den Jahren 2014 und 2015. Besonders schwer wiegen dabei die Straftaten von 2015: Die Polizei hatte dem Mann am 8. März vor dem Asylbewerberheim in Treskow einen Platzverweis erteilt. Daraufhin verlangte dieser, von den Beamten im Streifenwagen nach Hause gefahren zu werden. Die Polizisten lehnten das ab, wollten einsteigen und losfahren. Der Angeklagte soll sie daran gehindert haben, indem er die Beifahrertür des Einsatzfahrzeugs festgehalten hat. Als einer der Beamten den Mann wegdrückte, schrie dieser, schlug um sich und soll auch nach der Polizei getreten haben.

Frau bedrängt

Fünf Tage später war der 34-Jährige in einem Bus in Neuruppin unterwegs und wollte Kontakt mit einer Frau aufnehmen. Diese wies ihn zurück. Daraufhin soll der Mann sie mehrmals mit dem Tod bedroht haben und ihr auch nach Verlassen des Busses vom Kaufland bis zur Wichmannstraße in der Neuruppiner Altstadt gefolgt sein. Die Frau war laut Anklage stark verängstigt, da sie die Drohungen sehr ernst nahm.

Der Prozess beginnt um 10 Uhr in Saal 317 des Amtsgerichtes in der Karl-Marx-Straße 18 a.