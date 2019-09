Roland Becker

Velten (OGA) Ruhig wirkt er und zufrieden. Aber dann wieder wie elektrisiert. Dazwischen schiebt sich unbeabsichtigt ein tiefes Gähnen. Andreas Noack sitzt an diesem Montagvormittag auf der Terrasse seines Veltener Hauses und versucht, die Spuren einer langen Wahlnacht seinen Gast nicht zu deutlich spüren zu lassen.

Rückblick: Der Sonntag ist einer, der dem 54-Jährigen sein Leben lang in Erinnerung bleiben dürfte. Eine gute Stunde, bevor die Wahllokale schließen, gibt Noack am Telefon den Entspannten: "Ich bin ganz ruhig, rauche eine Zigarette und trinke Kaffee", sagt er, um mit dem nächsten Satz zu zeigen, wie es wirklich in ihm aussieht. Die Medien würden ein falsches Bild von einem gespaltenen Land und einer einflusslosen SPD vermitteln, poltert er den Journalisten an. Der brachiale Ausbruch offenbart die Dünnhäutigkeit, die ihn kurz vor der Entscheidung im Griff hat: Wird aus dem Versicherungsvermittler und Kommunalpolitiker Noack ein Landtagsabgeordneter? Oder wird Dr. Dietmar Bucherberger, AfD-Allzweckwaffe der Region, doch an ihm vorbeiziehen?

Eine gute Stunde später wird im Veltener Sportcasino bereits Bier gezapft, das rustikale Büfett wartet auf hungrige Wahlkämpfer. Statt einem Teller mit Buletten und Kartoffelsalat hat Noack sein Smartphone in der Hand. Wahllokal für Wahllokal klickt er die einlaufenden Ergebnisse an. Mal entlocken sie ihm ein Lächeln, mal erzeugen sie Frust. Ein solcher Tiefpunkt ist der Moment, als er das Ergebnis des Wahllokals liest, in dem er selbst seine Stimme abgegeben hat. Seine Nachbarn haben es mehrheitlich nicht gut mit ihm gemeint. In der Villa Regenbogen siegt der AfD-Mann mit 2,6 Prozentpunkten Vorsprung.

Gut drei Stunden nach dem Wutausbruch, genauer gesagt um 20.02 Uhr, ist klar: Andreas Noack hat seinen Wahlkreis gewonnen. Jubel brandet auf. Noack verteilt Geschenke an die Wahlhelfer, und seiner Frau dankt er mit einem riesigen Strauß roter Rosen. Die Blumenpracht ist auch ein Sorry dafür, dass Ehefrau Katja in den Wochen zuvor manchen Stress aushalten musste.

Der Abend wird jetzt gemütlich: Beifall, Händeschütteln und später ein paar Schnäpse. Und es passiert etwas Erstaunliches: Dem nicht immer zimperlichen Andreas Noack, dem Oberhaveler mit fast 30 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung, kullern ein paar Tränen übers Gesicht.

Solche emotionalen Ausbrüche sind an diesem Montag passé. Aus dem heißen Wahlabend ist ein eher kühler Vormittag geworden. Auf der Terrasse sitzt jetzt der Berufspolitiker Noack. Und der hat sofort den passenden, fast staatstragend wirkenden Satz parat: "Heute geht die politische Arbeit los." Sein Wahlkreisbüro werde er in der Hennigsdorfer Innenstadt eröffnen. Und eines seiner beiden Kommunalmandate gebe er auf. Es bedarf schon eines Blickes zu seiner Frau, um an deren Augenzwinkern zu erkennen, dass Noack wohl eher auf das im Kreis als auf das in Veltens Stadtparlament verzichten wird. Offiziell will er die Entscheidung noch nicht verkünden.

Wenn innerhalb der SPD-Fraktion dieser Tage die Ausschusssitze vergeben werden, hat Noack so seine Wünsche: "Infrastruktur, Finanzen, Inneres." Er weiß, dass er sich als Landtagsneuling eher hinten anstellen muss. Doch vorstellbar ist, dass er um den Sitz im Ausschuss für Infrastruktur kämpfen wird. Nicht nur, aber auch, weil die S-Bahn noch immer nicht nach Velten fährt.

Im Wahlkampf ("Ich war in jedem Dorf, außer in Glambeck und Neu-Ludwigsaue.") hat er erfahren, dass der (Verkehrs-)Ärger bereits bei einem Schlagloch in der Landesstraße oder bei fehlenden Busverbindungen am Wochenende anfängt. "Ich bin da mit authentischen Problemen konfrontiert worden. Auch für die kleinen Probleme muss eine Lösung gefunden werden." Doch die fehlende Veltener S-Bahn ist für ihn der tiefste Stachel im Fleisch. Noack klingt kämpferisch: "Ich werde die Legislaturperiode nicht beenden, ohne dass ein verbindliches Datum für die Inbetriebnahme der Strecke feststeht." In diesem Moment dürfte er die fünf Minuten seines Wahlkampfes bereuen, die ihm als Fehler ausgelegt werden können. Als Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf Veltens Marktplatz auf die gewünschte S-Bahn angesprochen wurde, versprühte dieser keinen Optimismus, sondern zählte nur all die Probleme auf, die die Planung mit sich bringen könne. Und der Veltener Andreas Noack widersprach ihm nicht, sondern sprang seinem Genossen bei.

Fünf Jahre wird er jetzt Zeit haben, dem Ministerpräsidenten nicht nur zu Munde zu reden. Und Noack will den Eindruck vermitteln, den dafür nötigen Mumm aufzubringen, auch in der eigenen Fraktion gegen den Strich gebürstete Meinungen zu vertreten. "Ich muss auf keinen Rücksicht nehmen. Ich kann ohne Zwänge Politik machen." Und dann kommt so ein typischer Noack-Satz, der nicht unbedingt fürs Rednerpult im Landtag geeignet ist: "Ran an die Buletten!" Aber schon im übernächsten Satz lässt er den Politiker wieder sprechen: "Brandenburg kann nur erfolgreich sein, wenn die Probleme in der Infrastruktur gelöst werden. Da muss es einen Qualitätssprung geben!" Für ihn heißt das vor allem, die Planungsprozesse zu straffen.

Der Landtagsneuling ahnt, dass seine Partei am Sonntag nochmal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Dass viele Wähler der SPD einen Vorschuss gewährt haben. Wohl deshalb fordert Noack: "Alle SPDler sollten sich an die Nase fassen. Die Erwartungshaltungen der Bürger sind viel höher als das, was wir bislang bereit waren zu tun."

Mit den eigenen Genossen streitet man sich mal. Am Ende kommt ein Kompromiss zustande. Keine Kompromisse will der Sozialdemokrat gegenüber der AfD eingehen. Ein Veltener AfD-Stadtverordneter habe noch am Sonntag die Frechheit besessen, AfD-Wahlwerbung auf Noacks Facebook-Profil zu platzieren. Solche Probleme lassen sich mit einem Klick lösen. Im Landtag aber kann er den politischen Gegner nicht vom Rednerpult schubsen. "Im Wahlkampf wurden Gegner der AfD von deren Politikern als Antidemokraten und Linksfaschisten bezeichnet", regt sich Noack auf. Sein Credo: "Man muss sich an Spielregeln halten. Und das fängt mit dem Vokabular an." Dabei ist Noack einer, der diesbezüglich selbst klare Worte benutzt: "Für mich bewegt sich der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz mit dem, was er im Wahlkampf vor dem Oranienburger Schloss gesagt hat, klar dahin, dass ich ihn als Neonazi bezeichnen würde." Kalbitz gehört der in der AfD rechtsaußen zu verortenden Gruppierung Der Flügel an. Noack hält die von der AfD angeschlagenen Töne in der Politik für höchst gefährlich: "Erst ändert sich die Sprache, dann richtet sich die Gewalt gegen Sachen, dann gegen Menschen." Der Veltener vermittelt den Eindruck, sich solcher Entwicklung auch im Potsdamer Landtag wortgewaltig entgegenstellen zu wollen.

An diesem Vormittag aber wirkt es, als habe der versierte Kommunalpolitiker noch ein wenig Muffensausen vor dem, was im Landtag und in seiner Fraktion auf ihn zukommt. Unbekanntes Terrain, fremde Gesichter. "Naja, Björn und Inka kenne ich ja", beruhigt es ihn, dass mit den SPD-Kollegen Lüttmann und Goßmann-Reetz zwei vertraute Oberhaveler zur Fraktion gehören. Im Kreistag und in Velten hat Noack bewiesen, ein politisch streitbarer, manchmal auch polternder Geist zu sein. Nach einer Eingewöhnungsphase müssen damit auch seine 87 neuen Kollegen rechnen. Für diese Zeit hielt Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther am Wahlabend eine schlechte Nachricht parat: "Im Landtag ist die Redezeit auf fünf Minuten begrenzt."