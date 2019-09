OGA

Oranienburg (MOZ) Der Musiker und Gitarrenlehrer Oliver Dehnick und Weidengarten-Chef Steffen Riehn laden für Sonnabend zur inzwischen 14. Auflage der Oranienburger Gitarrenfete ein.

30 Musikerinnen und Musiker präsentieren im Weidengarten ab 18 Uhr ein breites Spektrum von Blues, Rock, Folklore, selbstgeschriebenen Songs bis hin zu Klassik. Den Auftakt machen wieder Oliver Dehnick und einige seiner Schüler. Zudem werden die Bands Stumbling Jay and the fabulous, LZA+ und "The Stout Scouts" Konzerte geben.

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro.