Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOU) Die Akademie 2. Lebenshälfte eröffnet am Mittwoch, 18. September, das Literaturcafé der Akademie im Café "Jacob 12". Literaturinteressierte haben hier ab sofort die Möglichkeit in zwangloser Atmosphäre ihre Gedanken und Meinungen zu Romanen, Theaterstücken oder bei Wunsch auch Filmen austauschen.

Die Treffen sollen einmal monatlich stattfinden. Thema wird ein jeweils vorher gemeinsam festgelegtes Buch sein. Die Teilnehmer können jedoch auch Ideen vor- und zur Diskussion stellen. Thema des ersten Treffens wird Günter de Bruyns im Jahr 2018 erschienener Roman "Der 90. Geburtstag" sein.

Zu einer angenehmen und entspannten Atmosphäre tragen die Angebote des Cafés "Jacob 12" bei. Interessenten melden sich bei Solveigh Calderin unter 03381/41 00 88 bzw. 0160/96 97 98 49, oder via E-Mail an aka-brandenburg@lebenshaelfte oder bei Jürgen Pieper unter 033834/ 403703 an.