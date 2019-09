Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag am Neuruppiner Bollwerk von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut Recherchen der Polizei hatte der 28-Jährige sich dort gegen 2 Uhr mit anderen Personen in "gemütlicher Runde" aufgehalten, als sich eine andere Gruppe mit dem Angreifer näherte. Bei der Auseinandersetzung sei es gelungen, dem dem Angreifer das Messer aus der Hand zu schlagen. Der habe daraufhin den 28-Jährigen mit einer Flasche attackiert, wodurch dieser Schnittwunden an Hals und Oberkörper erlitt. Die Verletzungen mussten in den Ruppiner Kliniken behandelt werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann "ausländischen Aussehens" handeln. Eine Anzeige haben die Beamten erst jetzt von Amtswegen aufgenommen, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwoch. Denn weder das 28-jährige Opfer noch das behandelnde Krankenhaus haben die Polizei über den Angriff informiert. Dass über diesen bisher nicht berichtet wurde, war den sozialen Medien diskutiert worden, wo auch die Polizei erstmals auf den Vorfall aufmerksam wurde. Zeugen der Tat werden aufgefordert, sich bei der Polizeidirektion Nord unter 03391 3540 zu melden.