Boris Kruse

Berlin (MOZ) Ganz am Ende, als nach fast drei Stunden alle Hymnen gesungen, und die großen Scheinwerfer in der Waldbühne schon wieder angegangen sind, da kommt er einfach so noch einmal raus. Zur Musik vom Band tanzt er über die Bühne wie ein Jungspund, winkt, lacht, schneidet Grimassen.

Ein Energiebündel. Ein begeisternder, sich von der Begeisterung seiner Zuhörer mitreißen lassender Entertainer. Herbert Grönemeyer, immerhin 63 Jahre alt, zeigt sich am Dienstagabend beim ersten von zwei ausverkauften Konzerten in der Berliner Waldbühne von seinen stärksten Seiten. Fast drei Stunden gibt er sich und seiner achtköpfigen Begleitband Zeit, um Songs aus vier Jahrzehnte zu spielen. Der Abend wird zu einer Art kultischen Messe, vergleichbar vielleicht mit Auftritten von Bruce Springsteen, und das ist nicht nur auf die Konzertlänge gemünzt: Hier wird eine Einstellung heraufbeschworen, wird ein kathartisches Moment erreicht.

"Kein Millimeter nach rechts!"

„Es geht um Haltung, um sich wehren“, kündigt „Gröni“ gleich zu Beginn an. Klar: Gemeint sind die jüngsten Wahlerfolge der AfD, sind Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz in dieser, so Grönemeyer, „historisch, wabbeligen Zeit“. Wiederholt appelliert der in Bochum aufgewachsene Sänger an sein Publikum, er plädiert für Wohlwollen im Umgang mit Andersdenkenden und -Aussehenden. In dem neuen Song „Fall der Fälle“ von seinem letztjährigen Album „Tumult“ ruft er in die riesige Waldbühne: „Kein Millimeter nach rechts!“ Und der deutsch-türkische Rapper BRKN kommt für das ebenfalls neue Stück „Doppelherz“ als Duettpartner auf die Bühne.

Die Überhits „Bochum“ und „Männer“ rockt er vergleichsweise unprätentiös im ersten Konzertdrittel runter. Aber es gibt ja so viele große Hits und Klassiker mehr aus Grönemeyers langer Karriere: „Kinder an die Macht“, „Musik nur, wenn sie laut ist“ und „Bleibt alles anders“. Letzteren Song performt das Publikum derart inbrünstig, dass sich Grönemeyer sogar zum Kompliment hinreißen lässt, nie hätte ein Publikum den Song besser gesungen.

Viele dieser großen Hits landen im langen Zugabenblock, zu dem die Band sich am Ende des Abends gleich mehrfach auf die Bühne zurück bitten lässt. Rund eine Stunde Programm fällt in diesen Extra-Teil.

Mehrere Zugaben sind Standard

Für das Anheizen der Stimmung hätte es dieses angetäuschte Ende nach zwei Stunden keineswegs bedurft - aber dies ist ja schon bewährte Tradition des Künstlers. Drei oder Vier Zugaben sind der Standard. Schon gleich zu Beginn hat der Star des Abends sein Publikum schon fest in der Hand. Mit neuen Songs wie „Sekundenglück“ wagt er zum Auftakt durchaus etwas, und seine Anhänger nehmen es ihm gerne ab, sie begrüßen das neue Material kaum minder euphorisch wie die großen Hits. Schon früh demonstrieren viele Textsicherheit und singen mit.

Am Anfang sind viele noch damit beschäftigt, die opulente Bühnentechnik auf sich wirken zu lassen – zwei große Videoleinwände an den Seiten übertragen das Geschehen für die Zuschauer auf den oberen Rängen; das wahre Schaustück aber ist ein riesiges, zweigeteiltes Videoelement hinter den Musikern. In Knallgelb und Blau steht da der Album-Titel „Tumult“ über der Bühne. Grönemeyers exzellente, über die Jahre mit dem „Boss“ (ja, richtig gelesen: noch eine Springsteen-Anspielung) ergraute Begleitband nimmt das Motto sichtlich als Ansporn, legt sich sogleich tumultuös ins Zeug. Diese Musiker haben einfach alles drauf, von Rock über Pop bis hin zu Latin-Rhythmen. Die von vielen lang erwartete Vorzeigeballade „Flugzeuge im Bauch“ etwa spielen sie als nostalgischen Bar-Jazz mit Kontrabass und Co.. „Gröni“ setzt sich dazu, ganz vorne am Rand des langen Bühnen-Steges, der weit ins Publikum reicht, ans E-Piano. Er spielt sie nicht mehr gerne, weiß man, aber er werde dafür gut bezahlt, witzelt er.

Hervorragende Band

Der Konzertabend liefert so auch ein eindringliches Beispiel dafür, warum so viele Solokünstler ihre Bandmusiker nur ungern ziehen lassen, wenn sie erst einmal ihre eigene Klangwelt gefunden haben. Der typische Grönemeyer-Sound, das ist eben nicht nur dieser textlastige und manchmal schwer verständliche Schnappatmungs-Gesang mit den stakkatoartigen „Öööööh“-, „Aaaaah“- und „Äääääh“-Ausrufungen. Es ist auch zum Beispiel das harmonisch komplexe Spiel des Keyboarders Alfred Kritzer, oder das eng verzahnte Gitarrenduo mit Jakob Hansonis und Stephan Zobeley, die sich stilistisch deutlich unterscheiden, aber gerade deshalb hervorragend ergänzen.

Grönemeyer weiß das offenkundig und gewährt seinen Mitstreitern viel Raum. Er räumt auch schon einmal das Feld ganz vorne auf der Bühne und überlässt die Rampe seinen Instrumentalisten, auf dass die während ihrer Solo-Passagen den Jubel der 22 000 Anwesenden auf sich einregnen lassen können.

Ein in seiner beeindruckenden Arglosigkeit irgendwie Gemeinschaftsgefühl stellt sich so schon bald ein – nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor. Grönemeyer-Konzerte sind offenkundig ein hervorragender Anlass, einmal ganz uncool und ohne künstliche Posen zu feiern. Mit vielen reifen, ergrauten Besuchern, die zu Zeiten des Durchbruch-Albums „Bochum“ schon auf den Zug aufgesprungen sind. Aber auch mit etlichen Jüngeren. Am Ende entlässt Grönemeyer, der Menschenfänger, sie alle mit einem opulenten Feuerwerk und einem Lächeln im Gesicht in die Berliner Septembernacht.