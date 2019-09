Sandra Euent

Nauen (MOZ) Mit einem Böller aus der Kanone "Renate" der Schützengilde zu Nauen wird am 14. September um 13 Uhr das 28. Nauener Schützenfest auf dem Schießplatz der Schützengilde in der Ludwig-Jahn-Staße 22 eröffnet. Schon ab 12 Uhr treffen sich die teilnehmenden Vereine und Gäste zu einem Imbiss, der vom amtierenden König und seinem Gefolge überreicht wird. Besonders erwartet wird der Partnerverein aus Westerrönfeld (Schleswig-Holstein), denn in diesem Jahr wird das 25. Jahr der Partnerschaft gefeiert. Nach den Einmarsch, Begrüßung der Gäste und Vereine erfolgt die Proklamation des neuen Königshauses dazu werden die Karabiner-Schützen mehrfach Salut schießen. Um 14.30 Uhr beginnt das Bürger-Königsschießen und der Pokal der Vereine sowie der Beschuss einer Ehrenscheibe. Ab 16.30 Uhr ist ein Show-Programm geplant und um 17.30 Uhr werden die Ergebnisse der Schießwettbewerbe bekannt gegeben. Des weiteren Schießen in der "Rummelbude", große Tombola, Spezialitäten vom Grill, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Kuchenbasar mit selbstgebackenen Kuchen u.v.m. Gefeiert wird beim Tanz mit DJ "Nonstop" bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei.