Neuhardenberg (MOZ) Porsche wird elektrisch. Wie der Strom-Sportwagen genau aussieht, wird heute enthüllt. An weltweit drei Standorten gleichzeitig wird das Tuch vomTaycan getauften Wagen gezogen – an den Niagarafällen an der Grenze Kanadas zu den USA, in einem Windpark auf der chinesischen Insel Pingtan und in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland).

Denn das Gelände des Flughafens Neuhardenberg, wo einst DDR-Kampfflugzeuge abhoben, beherbergt seit sieben Jahren einen riesigen Solarpark, einen der größten in Europa. Die von der Marke aus Stuttgart-Zuffenhausen ausgewählten Orte stehen also für Sonne, Wind und Wasser als saubere Stromquellen, ohne die Elektromobilität für die Umwelt wenig Sinn macht, und genauso für die drei wichtigsten Märkte des Sportwagenbauers – Nordamerika, China und Europa. Weltweit gibt es bereits 30.000 Vorbestellungen für das Fahrzeug, das in seiner stärksten Variante 608 PS leistet und in 3,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 261 km/h. Die Reichweite des Allrad-Sportwagens soll bei 500 Kilometer liegen.

Insgesamt sind 270 Journalisten aus ganz Europa, aber auch aus Australien und Brasilien anwesend. Es sei Porsche wichtig gewesen, als deutsche Marke einen deutschen Solar-Standort zu finden, hieß es von einem Sprecher. Und solch einen großen Solarpark, der dazu noch so viel Platz für eine Veranstaltung biete, sei selten. Vor zwei Jahren war der Hangar bereits Schauplatz des Tages der Elektromobilität Berlin-Brandenburg.