Mathias Hausding

Oberhavel (MOZ) Insgesamt elf Parteien haben sich am Sonntag landesweit um den Einzug ins Parlament beworben. Fünf von ihnen sind an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Sehr achtbar hat sich dabei die erstmals angetretene Tierschutzpartei geschlagen. Besonders stark war sie in Oberhavel.

Landesweit holte sie aus dem Stand 2,6 Prozent und genau 32 945 Stimmen. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagt Landeschefin Kerstin Hamann. Vor allem der Vergleich zu den mageren 4,1 Prozent der etablierten FDP sei bemerkenswert. In manchen Wahlkreisen, insbesondere in Oberhavel, lag die Tierschutzpartei sogar gleich auf oder knapp vor den Liberalen. "Unsere Landes-Geschäftsstelle ist in Hohen Neuendorf. Deshalb sind wir dort bislang am stärksten", erklärt Kerstin Hamann, die beruflich als Sozialarbeiterin in Berlin aktiv ist.

Ihr bestes Ergebnis holte die Tierschutzpartei im Wahlkreis Oberhavel I (Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer, Velten und Löwenberger Land). Mit den dortigen 3,6 Prozent waren es unter dem Strich 13 Stimmen mehr als für die FDP. Die Freien Wähler lagen mit ihren 4,1 Prozent in Reichweite der Tierschützer. Im Altkreis Gransee und der westlichen Uckermark landeten die Tierschützer mit 604 zu 596 Stimmen (jeweils 2,5 Prozent). ebenfalls knapp vor der FDP.

Ganz überraschend kommt der Erfolg der Tierschutzpartei in Oberhavel aber nicht. Bei der jüngsten Kommunalwahl sicherte sich Kerstin Hamann sowohl ein Mandat für den Kreistag wie auch für das Stadtparlament von Hohen Neuendorf.

Den Schwung aus den jetzigen Ergebnissen will die Partei für die nächsten Wahlen nutzen. "Wir werden künftig mehr Präsenz vor Ort zeigen, mehr plakatieren, aufklären, auf die Sorgen der Menschen eingehen", kündigt die Landeschefin an. Sie betont, dass ihre Partei in der kompletten Selbstbeschreibung die Begriffe Mensch, Umwelt und Tierschutz trage. "Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, auch wenn der Tierschutz im Vordergrund steht." So stünden auch die Themen Rente, öffentlicher Nahverkehr und der Kampf gegen die "ökologische Katastrophe" auf der Agenda der Partei. Von den Grünen unterscheide man sich etwa darin, dass man in Sachen Massentierhaltung keine Kompromisse anstrebe, sondern die komplette Abschaffung.