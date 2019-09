Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Georg Werdermann, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Familiengarten im Eberswalder Rathaus, durfte sich jetzt über etwas ganz besonders Süßes freuen. Über ein Glas einheimischen Honig aus dem Brandenburgischen Viertel.

Mohammed Sifeddin aus Syrien ist Imker aus Leidenschaft und Tradition. Mit Unterstützung der Wohnungsgenossenschaft 1893 hat er hinter dem Vereinshaus an der Havellandstraße 15 im Brandenburgischen Viertel vier Bienenvölker in seine Obhut genommen. Die dazugehörigen Bienenkästen hat er selbst gebaut. Bereits Vater und Großvater hätten sich der Imkerei verschrieben und so habe er deren Passion übernommen und setze sie fort, so Sifeddin. Die Bienen wachsen, anders als sonst üblich, ohne Zucker, zusätzliche Nährstoffe oder chemische Präparate auf. "Lass sie einfach leben", so des Imkers Devise. Und die gefällt offenbar auch den Bienen, denn sie zeigen sich bisher äußerst friedfertig und produktiv, lassen sich sogar anfassen, wie auch Georg Werdermann erfahren durfte.

Neben den Völkern an der Havellandstraße betreut Mohammed Sifeddin noch zwei weitere Bienenstandorte. Einer ist am Schwappachweg und einer in der Nähe des Studentenwohnheimes im Brandenburgischen Viertel zu finden. Insgesamt sind es 16 Völker, sechs davon stammen aus Berlin. Ein interessanter Aspekt der Bienenzucht ist übrigens, dass die Tiere nach Kilogramm gekauft werden, denn wer wollte schon die Stückzahl ermitteln.

Gemäß einer aktuellen Analyse besteht der erste Honig von der Havellandstraße aus 23 Blütenarten. Er werde nicht verkauft, sondern an Freunde der Genossenschaft verteilt, so Claudia Riethbaum, die bei der Genossenschaft die Öffentlichkeitsarbeit erledigt.

Lastenrad für die Bienen

Er wünsche sich auch Bienenkästen im Familiengarten aufzustellen, so Mohammed Sifeddin. Die Idee nahm Georg Werdermann sogleich für die Zukunft auf. Auch für den Transport der Bienen, die ab und an umgesetzt werden müssen, habe er schon eine Idee, so der Amtsleiter. Ein großes Lastenfahrrad wäre eine denkbare Variante und sei umweltfreundlich dazu.

Guido Niehaus, einer der beiden Vorstände der Genossenschaft steht dem ebenfalls aufgeschlossen gegenüber. Der Vermieter bemüht sich seit einiger Zeit, das Brandenburgische Vierte mit kreativen Projekten aufzuwerten und attraktiver zu machen. Erst vor wenigen Tagen wurde zum Beispiel in der "Galerie am Fenster" eine neue Ausstellung eröffnet. Nun sei der Kiez auch Heimat für Mensch und Biene.

"Ich möchte der Genossenschaft von Herzen danken", sagte Mohammed Sifeddin abschließend. Ohne deren Unterstützung hätte er sein Hobby nicht ausleben können, fügte der seit fünf Jahren in Eberswalde lebende Syrer hinzu. Er ist selbst Mieter der Genossenschaft und arbeitet als Hausmeister in Berlin.