René Wernitz

Havelland (MOZ) An diesem Sonntag werden bundesweit historische Stätten und Objekte in den Fokus gerückt. Es ist Tag des offenen Denkmals, koordiniert durch die deutsche Stiftung Denkmalschutz. Auch westhavelländische Akteure finden sich auf einer interaktiven Landkarte auf www.tag-des-offenen-denkmals.de. Demnach werden aus diesem Anlass die Bockwindmühle in Bamme, die Wahlfahrtskirche in Buckow (bei Nennhausen) sowie die Rhinower Stadtkirche für interessiertes Publikum geöffnet.

Das Objekt im Amt Nennhausen wird auf seine Webseite www.wallfahrtskirche-buckow.com sehr detailliert vorgestellt. Hier läuft noch der Buckower Wallfahrtssommer 2019. Das am Aktionstag geplante Konzert der String Tales falle allerdings aus organisatorischen Gründen aus, wie es dort heißt. Das Gotteshaus wird von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Es gibt Führungen von und mit Henry Kilian und Christof Reinicke sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind ebenso willkommen wie in Bamme.

Das Dorf, es liegt auch im Amt Nennhausen, verfügt über die wohl älteste erhaltene Bockwindmühle Brandenburgs, die nach erfolgter Sanierung wieder funktionstüchtig ist. Diese können Besucher zwischen 11.00 und 17.00 Uhr von Innen und Außen kennenlernen. Mehr Infos zum Denkmal sind auf www.bockwindmuehle-bamme.de verfügbar.

Das Rhinower Denkmal wird auf www.kirche-nauen-rathenow.de vorgestellt. Laut dortigen Angaben handelt es sich im Kern um einen frühgotischen Feldsteinbau aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Sie sei eine Pilgerkirche auf dem Weg von und nach Bad Wilsnack.

Das Objekt ist am Sonntag von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen, Kirchensekt und Schmalzstullen, eine Fotoausstellung der deutschen Karl-May-Gesellschaft, Führungen jeweils zur halben Stunde und Turmbesteigungen zu jeder vollen Stunde. Dafür zuständig sind Carsten Holland-Moritz und Jürgen Schindler-Clausner.