MOZ

Bernau (MOZ) Mit der Veröffentlichung von Phantombildern hofft die Polizei, zwei Jugendlichen auf die Spur zu kommen, die verdächtigt werden, einen 17-jährigen Jungen am Sonntagabend am Bahnhof Bernau erpresst und ihm Gewalt angedroht zu haben, um an Geld zu kommen. Vier Jugendliche hatten ihrem Opfer gegen 20.15 Uhr auf dem Bahnsteig Schläge angedroht und es so dazu gebracht, Bargeld auszuhändigen. Alarmierte Polizisten konnten zwei Tatverdächtige in einem Zugabteil stellen. Nach den beiden anderen wird gefahndet. Sie sollen etwa 15 oder 16 Jahre alt sein. Einer habe braune Haare und sei etwa 1,70 Meter groß, der andere blond und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Wer die Jugendlichen auf den Phantombildern erkennt und weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich bei der Inspektion Barnim unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.