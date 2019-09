MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Nicht nur den Dieselkraftstoff, sondern gleich den ganzen Tank haben Diebe von einem Lkw in Ahrensfelde gestohlen. Sie trennten bei dem in der Lindenberger Straße abgestellten Lastwagen die Halterungen des Behälters durch und nahmen ihn samt Inhalt mit. Die Täter hinterließen dadurch einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro.