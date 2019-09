MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die bislang vermisste Marina Kottke aus Eisenhüttenstadt ist in Poznan gefunden worden. Die 61-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, meldete das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau.

Die Polizei hatte seit dem 19. August nach der Frau gesucht, die an gesundheitlichen Problemen leidet. Sie war laut Polizei bereits mehrmals von ihrer Wohnanschrift verschwunden, konnte aber immer wieder nach kurzer Zeit aufgefunden werden.