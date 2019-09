MOZ

Neuzelle (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Mittwochmorgen am Stiftsplatz in Neuzelle gekommen. Daran beteiligt waren ein Radfahrer (13), der leicht verletzt wurde, und ein bislang unbekannter Autofahrer, der Unfallflucht beging.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll es sich um einen silbernen Ford aus dem Spree-Neiße-Kreis handeln. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 03361 580 oder im Internet unter www.polizei-brandenburg.de zu melden.