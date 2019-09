Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Grabstätte von Albert Baur auf dem Bad Belziger Gertraudenfriedhof ist neu gestaltet worden. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine neue Bepflanzung. "Jetzt sieht sie wieder sehr gepflegt und würdig aus", freut sich Klaus Pomp aus dem Ortsteil Lütte, der maßgeblichen Anteil daran hatte.

Nachdem die Wandergruppe "Albert-Baur St. Marien" mit Klaus Pomp an der Spitze im November vergangenen Jahres die Pflege der Grabstätte übernommen hatte, stand für die Wanderer bereits fest, dass eine Neuanpflanzung dringend notwendig ist und nicht mehr länger aufgeschoben werden soll.

Aber auch, dass sie selbst dabei ordentlich mit anpacken wollen. Im späten Frühjahr begannen die geplanten Arbeiten. Eine vertrocknete Hecke, die Baurs Grabstelle vom Nachbargrab abschirmte, wurde entfernt und durch Rasenborde ersetzt. Die schwere Eisenkette, die die Anlage vom Friedhofsweg her begrenzt, wurde entrostet und erhielt einen neuen Anstrich. Dann ging es an die Neupflanzung. Hierzu ließen sich die Wanderer von der Firma Neuland Gartengestaltung in Lübnitz beraten. Nachdem die Stadt ihrerseits die Finanzierung der neuen Pflanzen übernommen hatte, stand der Vollendung des Plans nichts mehr gegenüber. Mittlerweile sind Begonien und Bodendecker gut angewachsen. Die Mühen der Wandergruppe haben sich gelohnt. Die Pflege der Grabanlage übernehmen seit 1998 Vereine der Stadt. Mittlerweile haben sich viele bereits zweimal dieser Verantwortung gestellt. So auch die Wanderer um Klaus Pomp, die sich zwischenzeitlich entschlossen haben, den Staffelstab noch nicht weiterzugeben. "Wir möchten die Pflege auch im kommenden Jahr weiterführen", so Wanderleiter Pomp und erklärt warum. "Wir wollen die neuen Pflanzen im Auge behalten, damit sie sich weiter gut entwickeln."

In der kommenden Woche wollen die tatkräftigen Wanderer noch die vorhandenen Heckenpflanzen einkürzen. Dann sind alle Arbeiten erledigt, die man sich im Frühjahr vorgenommen hatte.

Albert Baur kam 1836 als Diakon nach Belzig und gilt neben Friedrich Ludwig Jahn als Pionier des Turnsports. "Er war ein fortschrittlich denkender Mann seiner Zeit", so Pomp. Seit mehr als acht Jahren ist er unermüdlich damit beschäftigt, den 1886 gestorbenen Belziger Kirchenmann der Einwohnerschaft näher zu bringen.

In hiesiger Stadt war Baur die zweite Pfarrstelle übertragen worden. 1862 gründete er den ersten Turnverein in Belzig. Baur turnte auch mit Mädchen, was damals völlig ungewöhnlich war, und entwickelte Vorschläge für eine zweckmäßige Turnerbekleidung. Eine Anekdote besagt, dass Baur erst die Kirchenglocken daran erinnerten, seine Turnübungen abzubrechen und zur Kirche zu eilen, in der er zu predigen hatte. Sein kirchliches Amt versah er mit großem Einsatz. Musikalisch und literarisch äußerst gebildet, bereicherte er das gesellschaftliche Leben in der Stadt. 1886 starb Albert Baur in Berlin und wurde in Belzig begraben. Die Neugestaltung der Grabanlage unterstützten Nachfahren mit einer Spende.