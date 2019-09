Hahn

Brandenburg an der Havel (PI Brandenburg) Ein aufmerksamer Mann hinderte am Dienstagabend eine stark alkoholisierte Dame daran, ihren Einkauf mit der Fahrt im Pkws vom Rewe-Parkplatz im Veilchenweg fortzusetzen. Die 48- Jährige weigerte sich der Aufforderung des Zeugen nachzukommen und versuchte und schlug auf eine weitere Zeugin ein. Als die herbei gerufene Polizei am Einsatzort eintraf, war die Dame immer noch sehr aufgebracht und zeigt sich wenig kooperativ.Den angebotenen Atemalkoholtest führte sie dann immerhin aus: er zeigte einen beachtlichen Wert von 3,21 Promille.

Einsichtig zeigte die Fahrerin dennoch nicht.Sie wehrte sich weiter vehement, den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten und ihnen für eine Blutprobe ins Klinikum zu folgen, weshalb ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Anschließend wurde der Führerschein sichergestellt und die Frau aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Sie muss sich nun wegen einer Körperverletzungsanzeige und auch für die Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.