Bergfelde (MOZ) Ein erst in diesem Jahr zugelassener Seat Tarraco ist in der Nacht zu Mittwoch in Bergfelde gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei verschwand das Auto aus der Ernststraße. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HH-CM 5005 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden wurde von der Polizei mit rund 65 000 Euro angegeben.