Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Am Sonntag, 8. September, findet der bundesweite Tag des offenen Denkmals unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" statt, Auch der Ziegeleipark Mildenberg beteiligt sich an diesem Tag und schließt sich thematisch dem Fontanejahr "fontane.200" an.

Robert Rauh wird mit einer Lesung aus seinem Werk "Fontanes Frauen" das Publikum erfreuen. Fünf Orte, fünf Schicksale, fünf Geschichten – eine literarische Entdeckungsreise durch das Leben von fünf faszinierenden Frauen. Die etwa 75-minütige Lesung wird auf der Brennerbühne im Ringofen III stattfinden. Start ist um 14 Uhr. Die Lesung ist kostenfrei, zuzüglich Eintritt in den Ziegeleipark für Erwachsene acht Euro und Kinder (vier bis 14 Jahre) vier Euro. Von Freitag bis Sonntag kommen zudem Bahnliebhaber wieder auf ihre Kosten. Die Dampflok Lowa, gebaut 1955 in Potsdam-Babelsberg, wird bereits in den frühen Morgenstunden mit Kohle angeheizt und Wasser betankt, um später die Tonlorenbahn quer durch die idyllische Tonstichlandschaft zu ziehen.

In umgebauten Tonloren, mit denen früher der Rohstoff für die Ziegelproduktion transportiert wurde, führt die Fahrt durch den westlichen Teil des Naturparks Uckermärkische Seen bis zum ehemaligen Tontagebau in Burgwall und zurück. Abfahrt ist jeweils um 12.30 und 14.30 Uhr am Bahnhof Museumshafen. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder 3,50 Euro. Wer die alte Dampfloktechnik hautnah erleben möchte, sollte sich zu einer Führerstandsmitfahrt für Sonntag anmelden. Die 15-minütige Fahrt kostet zehn Euro für Erwachsene und Kinder. Start ist jeweils um 11.30, 11.45, 16 und 16.15 Uhr.