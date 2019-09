OGA

Oranienburg (MOZ) Besitzer von Fahrrädern, Rollstühlen und teuren Werkzeugen wie Kettensägen können ihr Hab und Gut am Freitag wieder auf dem Oranienburger Wochenmarkt codieren lassen.

Die Beamten werden dafür am 6. September von 10 bis 13 Uhr an der Bernauer/Ecke Liebigstraße zur Verfügung stehen. Bei der Codierung werden Fahrrad bzw. Werkzeug mit einer speziellen Markierung versehen, die den Landkreis, den Wohnort, die Straße, die Hausnummer sowie die Initialen des Eigentümers beinhalten. Zur Codierung müssen der Eigentumsnachweis und der Personalausweis vorgelegt werden. Auch bittet die Polizei darum, dass vor der Codierung die Rahmennummer notiert wird, so dass keine langen Warteschlangen entstehen. Kinder, die ihr Fahrrad codieren lassen wollen, benötigen eine formlose schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.