Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) 120 000 Euro – das ist die Summe, die in diesem Jahr in die Sanierung des großen Steges im Neuruppiner Jahnbad gesteckt werden sollte. Doch dazu wird es laut Stadtverwaltung wohl nicht kommen. Hintergrund ist, dass im Oktober ein Konzept für die Entwicklung des städtischen Freibades vorgestellt werden soll. Das geschieht bei einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Wirtschaftsförderausschusses und des Sozial­ausschusses voraussichtlich am 24. Oktober. Das Treffen beginnt um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses. Dort soll es auch um den Umbau der Gentz-Grundschule und die geplante Umweltverbundtrasse in der Innenstadt gehen.

Angesichts des Konzeptes hält es die Verwaltung für sinnvoll, den Steg erst einmal nur im Bestand zu sanieren, hieß es während des jüngsten Bauausschusses. Die 120 000 Euro werden also nicht komplett benötigt.