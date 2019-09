Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Wer derzeit die Neuruppiner Bibliothek, die Jugendkunstschule oder den Stadtgarten per E-Mail erreichen möchte, wird nicht erfolgreich sein: Noch bis nächsten Dienstag, 10. September, können weder die Einrichtungen selbst, noch die einzelnen Mitarbeiter auf diese Art kontaktiert werden, teilt Stadtsprecherin Michaela Ott mit.

Die Einschränkungen gehen noch weiter: Auf den Kunden-PCs in der Bibliothek sowie über den freien Hotspot im Alten Gymnasium kann derzeit kein Internet bereitgestellt werden. Eine Möglichkeit, diese Dienste auf andere Art und Weise zur Verfügung zu stellen, gibt es laut Stadtverwaltung nicht.

"Verursacher ist die Telekom", erklärt Michaela Ott. Die Bundesnetzagentur verlange den Umstieg von der ISDN-Telefonie auf die Internet-Telefonie. Das betrifft auch alle Anschlüsse in der Stadtverwaltung und soll im August und September 2019 erfolgen. Über den Anschluss im Alten Gymnasium, der ein Knotenpunkt ist, laufen jene für den Stadtgarten, die Jugendkunstschule und die Bibliothek. Dieser Anschluss wurde schon von der Telekom abgeschaltet, obwohl der neue erst am 9. September bereitgestellt wird. Und: "Ein ,Rückgang’ zum alten Zustand ist nicht mehr möglich", so Ott.

Wer die Mitarbeiter der Einrichtungen erreichen möchte, muss aufs Telefon zurückgreifen. Das funktioniert nämlich.