Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Nachdem dem Brandenburger Theater (BT) mit dem "Brandenburger Kultursommer" die Wiederbelebung des Marienbergs geglückt ist, stellte Frank Martin Widmaier, Künstlerischer Leiter, am heutigen Mittwoch die Spielzeit 2019/2020 vor. Sie wird traditionell eigentlich zu Beginn der Spielzeit, Anfang August, präsentiert, war "aus zeitlichen und organisatorischen Gründen", wie es von BT-Geschäftsführerin Christiane Flieger hieß, jedoch mehrmals verschoben worden. Dabei sollte der im Januar beschlossene Theater- und Orchesterrahmenvertrag dem BT doch eigentlich "langfristige Planungssicherheit und größere Gestaltungsräume" erlauben, wie es im Grußwort von Bildungsministerin Martina Münch im frisch gedruckten Heft zur Spielzeit 2019/2020 heißt.

Sie steht unter dem Titel "Freiräume" – ein Motto, das gleich in mehrfacher Hinsicht passend ist. So werden seit Jahren erstmals insgesamt 14 Premieren von Eigenproduktionen – "quer durch alle Sparten der darstellenden Kunst" – zu erleben sein. Dazu zählen unter anderem "Die Hexenschule", ein Kinder- und Tanztheater der Kasmet-Ballett-Company, das am 1. März 2020 uraufgeführt wird, oder die "Blühenden Randschaften*Stahl", die in Kooperation mit dem Theaterkollektiv "Lunatiks" produziert werden. Freuen dürfen sich die Brandenburger zudem auf das Stück "Grete Minde" nach Fontanes Novelle, das auf der Freilichtbühne des Marienbergs am Freitagabend präsentiert wird.

"Die Entscheidung, Grete Minde als erste Eigenproduktion zu präsentieren, war in erster Linie eine inhaltliche. Die hier enthaltenen Themen sind angesichts unserer derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Situation auch heute mehr als relevant. Es geht aber auch um Umbrüche und Neuanfänge. Ein roter Faden, der sich als Thema ‚30 Jahre friedliche Revolution durch die gesamte Spielzeit zieht", erklärte Widmaier.

Besetzt sind die aktuellen Produktionen des BT dabei sowohl durch professionelle Schauspieler als auch Akteure aus den eigenen Reihen. So sind im Stück "Grete Minde" Clara Schoeller als Grete und Teo Vadersen als "der Alte Minde", Jugendtheaterleiter Steffan Drotleff, Fritz Schulze, der seit 2012 am Jugendtheater des BT spielt, und Lucas Weißbach, ebenfalls langjähriges Mitglied des Jugendtheaters und frischer Absolvent der Schauspielschule in Berlin Charlottenburg, nebeneinander zu erleben. "Viele Darsteller werde in der kommenden Spielzeit mehrfach zu erleben sein – bei Lesungen wie auch Neuinszenierungen. Geplant ist grundsätzlich, ein festes-freies Ensemble wiederkehrender Gesichter zu etablieren", so Widmaier weiter.

Ähnlich funktioniert auch die Besetzung im Musiktheater "Mein Freund Bunbury", das erfolgreichste Musical der DDR, das ab 4. Oktober zu sehen ist: "Diese Produktion wird maßgeblich durch den im April ins Leben gerufenen Theaterchor gestaltet", verriet Widmaier, der in dieser Bündelung von überregionalen Künstlerengagements, lokalen Kräften und Laien die "Zukunft des Stadttheaters" sieht, wie er weiter sagte. Künftig wolle er deshalb noch stärker auf Kooperationen zu anderen Einrichtungen und Spielsttätten setzen.