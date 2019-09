Wiebke Wollek

Staffelde Manchmal muss es schnell gehen. In Kremmen werden dringend Betreuungsplätze gebraucht. Noch im Laufe dieses Jahres soll die Kapazität der Staffelder Kita Räuberhöhle von 50 auf 80 Kinder erhöht werden. Möglich macht dies ein Beschluss, den die Stadtverordneten am Dienstagabend in einer Sondersitzung gefasst haben. Die Mehrheit hat den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 110 000 Euro zugestimmt. Insgesamt wird der Ausbau rund 135 000 Euro kosten, schätzt Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). Im diesjährigen Haushalt waren für Arbeiten an der Kita nur rund 25 000 Euro eingeplant – für eine Fluchttreppe und den Ausbau des Büros unterm Dach. Dass die Kosten nun um über 100 000 Euro steigen, liegt daran, dass relativ kurzfristig die Wohnung im Dachgeschoss freigeworden ist, die von einer Mieterin bewohnt war.

Mieterin zog aus

Bislang wurde nur ein Teil der obersten Etage durch die Kita genutzt, allerdings nur vom Personal. Es befindet sich dort eine Teeküche, ein Büro und die Toilette. Künftig sollen auch Kinder im Dachgeschoss betreut werden. Bis die ehemalige Wohnung den Anforderungen für diese Nutzung entspricht, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig. "Das fängt schon damit an, dass Kinder spezielle kleine Toiletten brauchen", erklärt Mike Nickel vom Bauamt. Die Wasserhähne müssen mit einem Verbrühschutz ausgestattet werden, damit die Kleinen das Wasser nicht zu heiß aufdrehen können. Türen brauchen einen Klemmschutz, damit die Verletzungsgefahr so gering wie möglich ist, sagt Nickel.

Hinzu kommen Maßnahmen für den Lärmschutz und den Brandschutz im ganzen Gebäude. "Die Elektroanlage ist sehr alt", erklärt Nickel. Außerdem müssen einige Trennwände herausgerissen werden, um die Räume zu vergrößern. Das Heizungssystem der alten Wohnung muss mit dem der Kita zusammengeführt werden. Bauamtsleiter Enrico Wießner hofft auf optimale Bedingungen für die kleinen Nutzer.

Die überplanmäßigen Ausgaben reißen kein Loch in die Haushaltskasse des laufenden Jahres. Stattdessen werde Geld, das für den Straßenausbau eingeplant war, nun für den Kita-Ausbau verwendet. Dabei handelt es sich laut Bürgermeister Busse um Straßenarbeiten, die dieses Jahr nicht mehr hätten realisiert werden können und sich ins nächste Jahr verschieben lassen.

Kommende Woche sollen bereits die ersten Handwerker anrücken. "Es muss jetzt schnell gehen", betont Busse. "Wir sind unter Zugzwang. Wir brauchen die Kita-Plätze." In acht bis zehn Wochen sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass das Dachgeschoss nutzbar wird. Noch könne die Stadt den Bedarf an Betreuungsplätzen gerade so decken. "Aber wir haben schon Anmeldungen vorzuliegen", sagt Busse. Für November stünden bereits Familien in der Warteschlange. Wenn alles nach Plan verläuft, sollten ab Herbst 30 kleine neue "Räuber" in die Kita Räuberhöhle einziehen können. Weil die Einrichtung direkt an der L 170 sowie nahe am Autobahnkreuz liegt, wird sie neben den Kindern, die direkt aus Staffelde kommen, auch von Berufspendler-Kindern besucht. "Wir gucken generell schon, dass die Wege zur Kita möglichst kurz sind. So sollte ein Kind aus Staffelde nicht unbedingt in Hohenbruch untergebracht werden müssen", so der Bürgermeister.