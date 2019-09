Ulrike Gawande

Wittstock (MOZ) Darf man sich über den Klimawandel lustig machen? Ja, sagen die besten Cartoonisten Deutschlands und haben für die Ausstellung in der St. Marien Kirche in Wittstock ihre treffendsten Karikaturen bereitgestellt. In den Bildern geht es um die Energiewende, Ernährung und Konsumverhalten. Berühmte Zeichner wie Till Mette oder Andreas Prüstel amüsieren sich über die Bemühungen, nachhaltig zu leben und bringen die Widersprüche der Umweltpolitik in leichtfüßiger und zugespitzter Weise gekonnt auf den Punkt.

Unter dem Titel "Da blüht uns was – Karikaturen zu Klimawandel und Umweltpolitik" sind bis zum Erntedankfest über 100 Zeichnungen in dem Wittstocker Gotteshaus zu sehen. Ausgewählt wurden sie vom Verein Cartoonlobby, dem bundesweiten Verband renommierter Karikaturisten. Träger der Ausstellung, die im Rahmen des kirchlichen Programms zur Landesgartenschau Wittstock gezeigt wird, ist der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin.

Eröffnet wird die Schau am morgigen Freitag, dem Ökumenischen Tag der Schöpfung, um 17 Uhr durch Matthias Puppe, Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin, sowie von Dr. Jörn Budde vom Umweltbüro der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz und Andreas Nicolai, Geschäftsführer des Vereins Cartoonlobby und Leiter des Cartoonmuseum Brandenburg. Die Veranstaltung wird begleitet vom Wittstocker Saxophonquartett.

Die Ausstellung ist bis zum Ende der Landesgartenschau am 6. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in der Wittstocker St. Marien Kirche geöffnet. Der Eintritt ist frei.