Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Locker ging es bei den Feierlichkeiten der Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin (WJ) zu, als bei sommerlichen Temperaturen das 25-jährige Bestehen der Organisation im Neuruppiner Café Tasca gefeiert wurde. Zahlreiche aktive, fördernde und ehemalige Mitglieder ließen in Reden, aber vor allem in Gesprächen das letzte Vierteljahrhundert wieder aufleben.

"Die Gäste zeigen die große Bedeutung der Organisation", betonte der aktuelle WJ-Kreissprecher Mathias Thiedke, der selbst seit 2014 bei den Wirtschaftsjunioren aktiv ist. Der Verein, der am 13. Oktober 1994 auf Initiative des damaligen Leiters des IHK-Regionalcenters in Neuruppin ins Leben gerufen wurde, sei heute sehr gut in der Region vernetzt. Darüber hinaus gibt es auch internationale Kontakte. Aktuell habe man 40 aktive und weitere zehn Fördermitglieder, denn mit dem 40. Lebensjahr endet die Möglichkeit der aktiven Mitgliedschaft. "Es wurden viele Projekte auf den Weg gebracht, kleine und große, laute und leise", so Thiedke, der nach seinem Betriebswirtschaftslehrestudium heute Geschäftsführer eines Familienbetriebs im Straßen- und Tiefbau ist.

Thiedke erinnerte an das WJ-Bewerbungstraining, das über 400 Schülern bei der Berufswahl und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geholfen habe und an das Projekt "Schulstart – Gleiche Chancen für alle", das mittlerweile zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Aber auch der jährliche Tierparkputz oder der Verkehrsgarten in Neuruppin sind Projekte, die es ohne die Wirtschaftsjunioren womöglich nicht gegeben hätte. Kernthema des Vereins sei es, Politik und Wirtschaft zu vernetzen, so der 34-Jährige. "Wir geben der jungen Wirtschaft eine Stimme."

Doch sei der 25. Geburtstag der Wirtschaftsjunioren auch Anlass zu überlegen, wie es in Zukunft mit dem Verein weitergehen soll, erklärt Thiedke. "Wir wollen Stärken stärken und Kompetenzen und Ressourcen für die Region zusammenlegen. Es muss hier nicht jeder alles allein machen." So soll die Zusammenarbeit mit anderen Serviceclubs intensiviert werden. Bei der Gewerbeschau in Wittstock präsentiere man sich erstmals mit dem Lionsclub an einem gemeinsamen Stand. Es gehe darum einen Mehrwert für Ostprignitz-Ruppin zu schaffen, so Thiedke, indem Wirtschaft mit sozialen Themen verknüpft werde. "Wir sind die optimale Schnittstelle."

Noch befinde sich die Neuausrichtung der Wirtschaftsjunioren in der "Findungsphase", berichtet der WJ-Kreissprecher. 2020 sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Herauskristallisiert haben sich die drei Bereiche "soziales Engagement", "Training für Mitglieder" und "politische Vernetzung", in denen sich die Aktiven nun engagieren. Doch so bewährte Projekte wie der "Schulstart – Gleiche Chancen für alle" sollen weitergeführt werden.