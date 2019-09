Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Sie ist eine der Hauptverkehrsadern in Hohen Neuendorf. Und für Radfahrer ist sie unsicher: die Schönfließer Straße. Tempo 30 und eine neue Gliederung der Straße sollen dafür sorgen, dass Radfahrer und Fußgänger, aber auch Autofahrer sicher vorankommen. Das haben die Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen.

Es gab gegen den Antrag allerdings auch einige Gegenreden. Mit der Erneuerung der Landesstraße 171 werde auch ein Fahrstreifen für die Radfahrer angelegt. Und dann sei Tempo 30 nicht mehr nötig, fand Florian Hübner (CDU). Horst Tschaut (AfD) sagte: "Wir haben ganz andere Ecken, wo es wirklich pressiert. Stellt Euch doch mal morgens um halb acht auf die Brücke in der Mittelstraße in Bergfelde!" Dazu nickten einige Stadtverordnete zustimmend – ohne damit den aktuellen Antrag abzulehnen.

Sie beobachte täglich, wie mit stark wechselnden Geschwindigkeiten auf der Schönfließer Straße gefahren werde, sagte Sabine Fussan (SPD). Vor dem Seniorenheim ist bereits Tempo 30. "Wer von Rewe kommt, der drückt da mächtig auf die Tube", sagte Sabine Fussan. "Jeder einzelne Verkehrsteilnehmer ist betroffen", beschrieb Franziska Reichel (B 90/Grüne) die unübersichtliche Lage. "Als Fußgänger fühlt man sich sicherer, wenn man nicht von hinten von den Radfahrern erschreckt wird. Es sind viele Radler unterwegs, die sich überholen. Einen Fahrradweg gibt es nicht. Benutzer von Krankenrollstühlen sind gelegentlich mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehweg unterwegs." Zudem sei die Geräuschreduktion bei 30 statt 50 Stundenkilometern erheblich. "Wir wollen doch ein attraktives Zentrum", so Reichel. "In Glienicke hat es in der Ortsdurchfahrt sehr gut funktioniert, da war auch erst der Aufstand groß." Lukas Lüdtke (Linke) schlug vor, den "Flickenteppich" ganz aufzulösen, indem nicht nur zwischen Margeretenstraße und Oranienburger Straße reduziert werde, sondern die Tempo-30-Zone gleich bis zur Glienicker Straße in Bergfelde reichen solle, zumal es auf der Brücke "sowieso regelmäßig zu Wildunfällen" komme.

Der Änderungsantrag wurde mit 16 Ja- und zwölf Nein-Stimmen angenommen. Vor allem CDU, FDP und AfD lehnten den Antrag ab, der aber dennoch eine Mehrheit fand. Die Stadtverwaltung soll nun mit der Straßenverkehrsbehörde über die Anordnung des Limits verhandeln.