Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Als die ersten Tonfilme über die Leinwand flimmerten, hoftten nicht nur die Musiker vom Orchestergraben, dass diese Neuerung eine vorübergehende Erscheinung sei. Sie irrten. Mittlerweile gehörten die ersten Filme mit Ton längst selbst – wie die Stummfilme – zu den Klassikern. An diese Ära erinnert der Sänger und Schauspieler Jan Damnitz, wenn er am Sonnabend, 12. Oktober, ab 20 Uhr sein Programm "Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin" zum Besten gibt. Im Hennigsdorfer Bürgerhaus Alte Feuerwache, Hauptstraße 3, wird er ab 20 Uhr Filmkompositionen von Friedrich Holländer, Werner Richard Heymann, Theo Mackeben und Peter Kreuder vorstellen. Neben Tonfilmklassikern der Ufa werden auch amerikanische Ohrwürmer erklingen. Der Sänger hat als zusätzliche Schmankerl Anekdoten, Geschichten und Gedichte im Gepäck, die sich mit dne Filmhits der 1920er- bis 1940er-Jahre befassen. Begleitet wird Damnitz von zwei Jazz-Musikern, die sich als Trio den Namen "Meine Herr’n" verpasst haben. Karten für den Abend voller Jazz, Swing, Lyrik, Witz und mancher Melancholie gibt es ab sofort in der Stadtinformation am Hennigsdorfer Rathaus. Sie kosten 13, ermäßigt 10,50 Euro.