Marco Marschall

Ortsmarke (MOZ) Das Restaurant Probier Mahl im Altstadtcarée, bekannt für erlesene Küche und mehrfach ausgezeichnet vom Verein Slowfood, verabschiedet sich endgültig aus Eberswalde. Das wird auf der Internetseite der 2012 eröffneten Gaststätte mitgeteilt und auch von Inhaber Thomas Landgraf bestätigt, der in der Barnimer Kreisstadt weiterhin den Imbiss in der ehemaligen Fleischerei Gomell in Ostende und das Hotel am Markt innehat.

Die Gründe für die Schließung des Probier Mahl sind einfach. "Weil es sich nicht gerechnet hat", sagt Landgraf. Es sei allein eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Gerüchte nach denen der Gastronom wegen Krankheit zumachen musste, kann dieser ausräumen. "Ich bin kerngesund", sagt er. Die Jahresrechnung aus 2018 habe zum Entschluss geführt. Bereits seit Juli ist die Küche seines Restaurants kalt. Das war zunächst nicht ungewöhnlich, da das Haus aufgrund einer Besucherflaute im Sommer jedes Jahr für drei Wochen schließe. Nun aber bleibe es dabei. Seine Mitarbeiter, sagt Landgraf, seien alle untergekommen.

Damit schrumpft das gastronomische Angebot in Eberswalde weiter. Seit Ende Dezember steht die Fläche des McDonald’s in der Rathauspassage leer und es gibt Gerüchte über eine weitere Restaurantschließung im Zentrum. Der Besitzer des entsprechenden Lokals möchte sich nicht äußern. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, liege bisher keine Gewerbeabmeldung vor.