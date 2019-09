Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Katja Möckel und Doreen Winter sind Mütter von Zweitklässlern der Seelower Grundschule. Mit weiteren Eltern sind sie besorgt, was die Unterrichtung ihrer Schützlinge angeht. Grund: Mit Schuljahresbeginn sollten drei zweite Klassen gebildet werden. Alles war abgestimmt, aber dann wurden Lehrer krank. "Zum Schulstart gleich vier", wie Schuldirektor Karsten Handrick im Bildungs- und Sozialausschuss des Stadt am Dienstagabend bestätigte. Handrick leitet seit der neuen Wahlperiode das Gremium, wusste nur zu gut um die Sorgen der beiden jungen Frauen.

106 Vertretungs-Stunden

Am Abend zuvor hatte er in einer Elternversammlung die Situation erläutert. Das Problem sei, dass die Schule auf dem Papier ausreichend Lehrkräfte hat, in der Praxis aber eben wegen Erkrankung gleich vier fehlen. "Das bedeute, dass 106 Lehrerwochenstunden vertreten werden müssen. Das Schulamt weiß um die Situation, unterstützt uns und hat bereits geholfen", berichtete Handrick. Die Seelower Grundschule habe aus dem Vertretungsfonds des Schulamtes befristet eine Pädagogin erhalten und vorübergehend eine weitere aus Küstriner Vorland. Dennoch könnten nicht, wie geplant, alle Klassen gebildet werden. Was zur Entscheidung führte, dass es derzeit nur zwei zweite Klassen mit 34 bzw. 35 Schüler gibt.

Das ist ein unhaltbarer Zustand", befand Katja Möckel. Es gehe nicht nur darum, dass dies auch für die betreffenden Lehrer eine physisch enorme Anspannung bedeutet. "Wir haben ein sehr breites Spektrum in den Klassen, auch Kinder mit Migrationshintergrund, die besondere Förderung benötigen. Wie sollen bei so vielen Schülern alle entsprechend ihres Leistungsvermögens unterrichtet werden?", fragte sie. Die Eltern kamen auch mit einem Vorschlag in die Runde. Angeregt wurde, aus dem benachbarten Hort Kräfte vorübergehend mit einzusetzen, die die Lehrer in den beiden zweiten Klassen unterstützen.

Was sich einfach anhört, ist rechtlich jedoch schwer durchsetzbar. "Die Personalhoheit in der Schule hat das Staatliche Schulamt, die des Hortes wir als Stadt, da wir Träger der Einrichtung sind", machte Fachbereichsleiter Frank Möricke deutlich. Es fehle schlichtweg der rechtliche Rahmen für solche Personaleinsätze bzw. Umversetzungen.

Das es geht, wurde am Beispiel Berlin erklärt. Dort jedoch, das betonte Karsten Handrick, unterstehen die Horte wie die Schulen dem Bildungssenator. In Brandenburg gebe es eine andere Zuordnung. Die Kommunen sind für die sachliche Ausstattung zuständig und das Ministerium für die personelle. Schon aus juristischen Gründen – Pädagogen und Horterzieherinnen haben jeweils einen anderen Arbeitgeber – gebe es keinen Spielraum. "Wir können als Ausschuss also gar nichts machen?" fragte Armenio Fortunato (Die Linke). Die ernüchternde Antwort war ein klares Nein. Auch ein offener Brief ans Bildungsministerium, wie er angeregt wurde, bringe gar nichts, hieß es. Denn derzeit müsse man davon ausgehen, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Problem handle, die betreffenden Pädagogen wieder gesund werden und sich die Situation dann entspannt.

Personal-Puffer fehlt

Karsten Handrick bestätigte, dass es an der Schule keinen Personalpuffer für solche Fälle gebe. Schon jetzt würde Förderunterricht sowie Arbeitsgemeinschaften ausfallen, weil dafür einfach die Zeit fehle. "Meine erste Aufgabe als Schulleiter ist es, den Pflichtunterricht abzusichern. Alles andere ordnet sich dem unter", sagte er. Er räumte ein, dass sich die Personalsituation weiter zuspitzen werde. Zum Halbjahr geht seine Stellvertreterin in den Ruhestand, bei weiteren vier Pädagogen stehe das Berufsende ebenfalls fest.