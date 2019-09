Matthias Haack

Neuruppin (moz) Alt ist der Märkische Sportverein Neuruppin. Sehr alt. Am 16. November schließt er sein 100. Jahr mit einer Gala ab. Das heißt aber nicht, dass er sich Neuem verschließt. Auf dem Weg zum Fest hat der Vorstand nicht nur ein Event der sportlichen Extragüte aufgelegt. Vielmehr setzte die Crew um Thomas Huch die Idee um, näher an die Bevölkerung zu rutschen.

Es ist für den 7. September ein Turnier aus der Taufe gehoben, das auf dem Bernhard-Brasch-Platz ausgetragen wird sowie Jung und Alt zusammenbringen soll. Fußball von Kindern. Fußball für Kinder. Und dies in einem ungewöhnlichen Spielform. Vier Anlagen werden aufgebaut, die mit festen Banden umrandet sind. In der Mannschaftsstärke von vier Junioren plus ein Torwart treten die aus Mädchen und Jungen gebildeten Teams an. Bislang fehlen zwei, um das angestrebte Teilnehmerfeld auf 20 zu erhöhen. Wer also dabei sein will, möge sich in der Geschäftsstelle des MSV melden (03391) 5995466. Offizieller Beginn des Großturniers ist um 10 Uhr. Vier Stunden später steht die Siegerehrung an, bei der jedes Team einen Pokal und jeder Akteur einen Sportbeutel bekommen wird, versprach Manfred Wothe. "Unser Ziel ist es, dass jeder etwas mitnimmt."

Mit auf eine Leinwand projizierten Bildern aus der Chronik und vielen Informationen wird der Wettkampf begleitet, auf einer Bühne sind kurze Talkrunden geplant, das Maskottchen vom Bundesligisten Hertha BSC kommt zum Knuddeln, und der Potsdamer Radiosender Teddy reist mit einem Promotionteam an, so dass auf den Besucher ein buntes Programm wartet. Eintrittsgeld wird nicht kassiert. Der MSV geht von einer dreistelligen Zahl an Aktiven und in ähnlicher Höhe auch deren mitfiebernden Angehörigen in zwei Tagen aus.

Turnierleitung in denHänden des BSJ-Teams

Sportlich das Sagen haben die Profis des Straßenfußball-Teams der Brandenburgischen Sportjugend (BSJ). Ihnen an der Seite stehen acht von der Beruflichen Schule in Lindow. Die weiteste Anreise haben die Mädchen und Jungs des Berliner Fußball-Clubs Dynamo, die kürzeste die drei Neuruppiner Mannschaften.

Unter Bambini versteht der Fußballer Spieler bis zum Einschulalter. Es ist durchaus nicht unüblich, dass sogar Dreijährige in viel zu großem Trikot dem runden Leder nachjagen. In der Regel sind es jedoch Fünf- oder Sechsjährige. Viele stehen im Spielbetrieb, benannt als G-Junioren-Liga.