Silvia Passow

Dallgow-Döberitz Am Mittwoch trafen sich die Senioren und Seniorinnen im Kreis für einen gemeinsamen sportlichen Nachmittag. Der Spaß an der Bewegung stand auch in diesem Jahr wieder im Vordergrund. Einführung ins Nordic-Walking, Drums Alive, Koordinationsübungen, Wettspiele, Hockey, Boccia, Line Dance, Disc-Golf. Sport, Spiel und Spaß - alles dabei. Wer mochte, konnte sogar an geführten Wanderungen durch die Döberitzer Heide teilnehmen oder die Angebote aus der Rubrik Leichtathletik wahrnehmen und sich im 50 Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen trainieren.

Rund 350 Senioren aus dem gesamten Landkreis ließen sich die sportliche Gelegenheit nicht entgehen, so gibt Karsten Leege vom Kreissportbund Auskunft. Allein aus der Kreisstadt Rathenow kam ein vollbesetzter Bus in Dallgow an. Belohnt wurde der sportliche Einsatz auf jeden Fall. Frei nach dem Motto: dabei sein ist alles, erhielt jeder Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille.

Bilderstrecke Kreisseniorensportfest 2019 Bilderstrecke öffnen

20.000 Mitglieder hat der Kreissportbund, davon sind rund 6.000 den Senioren zuzurechnen, sagt Leege. "Für die älteren Sportler müssen wir mehr anbieten", fügt er hinzu. Das Havelländische Seniorensportfest findet als Freiluftveranstaltung seit 2011 statt. Und immer bei traumhaften Sportwetter, wie Leege verrät.

Organisiert wird das Seniorensportfest vom Kreissportbund, dem Landkreis Havelland, dem Kreisseniorenbeirat, der Gemeinde Dallgow-Döberitz, dem SV Dallgow 47, mit Unterstützung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Die Sportvereine der Region sind unterstützend tätig und die Kinder der Grundschule am Wasserturm assistierten den Senioren auf dem Platz.