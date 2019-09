Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Manch einer hat schon nicht mehr dran geglaubt, dass die seit langem von Pendlern geforderte Park- und-Ride-Anlage (P+R) am Bahnhof Zehdenick-Neuhof noch gebaut wird. Doch jetzt ist es fast soweit: Noch im Oktober sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Anfang Dezember abgeschlossen sein.

Fördergelder bewilligt

Immerhin liegt der Fördermittelbescheid bereits seit einem Jahr vor, erste Planungen wurden bereits vor vier Jahren vorgestellt und später noch einmal überarbeitet. Bis zum heutigen Donnerstag, 11 Uhr, haben Unternehmen noch Zeit, ein Angebot für die im Vergabemarktplatz Brandenburg beschriebenen Leistungen Angebote abzugeben, dann findet der Eröffnungstermin statt. Damit dürfte das zuweilen chaotische Parkverhalten rund um den ehemaligen Kaiserbahnhof bald ein Ende haben. Nach den zuletzt 2017 überarbeiteten Planungen sollen nun 13 Pkw-Stellplätze, einer davon für Behinderte, und 24 überdachte Fahrrad-Einstellplätze auf der Fläche südlich des Bahnhofareals errichtet werden, was natürlich zu Lasten der Natur geht.

So sehen die Ausschreibungen unter anderem vor, dass 750 Quadratmeter Strauch- und Buschwerk gerodet sowie 227 Kubikmeter Oberboden abgetragen werden müssen. Der Gesamtauftrag wurde in zwei Lose gesplittet.

Im Vergleich zur gerade erst erweiterten P+R-Anlage am Bahnhof Zehdenick (Mark) wird die neue Anlage in Neuhof winzig sein. Doch die Stadtverwaltung hatte schon einmalig den Bedarf zu niedrig eingeschätzt und legte später noch einmal nach. Nach eigener Einschätzung und Bürgerhinweisen waren die Verantwortlichen in der Verwaltung zu der Erkenntnis gelangt, dass insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten der Platzbedarf größer sein wird als in den Sommermonaten. Auch hatte die Deutsche Bahn AG der Kommune zusätzliche Flächen zum Kauf angeboten, sodass der erste Entwurf problemlos erweitert werden konnte. Die Bahn wollte außerdem alle Flächen, die nicht zwingend zum Betrieb des Bahnhofes benötigt werden, veräußern, was der Kommune natürlich sehr zupass kam.

Bei der Gestaltung des Parkplatzes hatten die Ingenieure auch die Sicherheit der Fahrräder im Blick. Diese sollen sich im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz befinden. Von dort aus sei ein uneingeschränkter Blick auf die Drahtesel möglich, was potenzielle Diebe abschrecken soll. Ein weitere Verteil der Lage ist, dass es Fahrradfahrer nicht weit zum Bahnsteig haben werden. Das Land Brandenburg und die Europäische Union fördern das Vorhaben großzügig mit 75 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin gibt es einen Zuschuss für Maßnahmen, die der Unterstützung der lokalen Entwicklung helfen, heißt es zur Information in den Ausschreibungsunterlagen.