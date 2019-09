MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Dienstag wurde der Polizei ein Autodiebstahl gemeldet. In der Nacht von Montag zu Dienstag verschwand ein Opel Movano, der auf einem Parkplatz in der Berliner Straße abgestellt war. Der Wert des Wagens wird auf rund 17 000 Euro geschätzt. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde umgehend eingeleitet.