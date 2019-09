Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Einst wurde die Kinderakademie Eberswalde argwöhnisch betrachtet und belächelt, heute gilt die Ganztagsschule mit Kindertagesstätte als Musterbeispiel eines modernen Konzepts zur Vermittlung von Wissen und Sozialkompetenz. Deswegen feierte die Schule, die seit dem Jahr 2010 unter der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe steht, am Dienstag und Mittwoch auch ausgiebig ihr 20-jähriges Bestehen.

"Es war kein leichter Weg", blickt Schulleiterin Mandy Fischer am Dienstagabend beim Festakt im Jagdschloss Hubertusstock in Joachimsthal zurück. Und sie kann es beurteilen, leitet sie die private Ganztagsschule doch vom ersten Tag an. Neben Fischer ist auch Jeanette Orthey von Anfang an als Lehrerin dabei und wurde dafür geehrt. "Ihr seid doch so Montessori oder so. Da gehen doch nur die Kinder hin, die woanders nicht klarkommen. Da wird doch nur gespielt und gekuschelt", nennt Mandy Fischer einige Vorurteile, denen sich die Schule zu Beginn ausgesetzt sah.

Heute dürfe die Kinderakademie stolz sein auf eine überdurchschnittliche Quote an Gymnasialempfehlungen und darauf, dass weiterführende Schulen die Kinder der Akademie sehr gerne aufnehmen. Ein erster Preis der bundesweiten Stiftung Leseförderung und der Titel Europaschule sind nur zwei Auszeichnungen, die den Verantwortlichen das Gefühl geben, offenbar irgendetwas richtig gemacht zu haben.

"Das Verhältnis zwischen der Schule und dem Landkreis war nicht immer schmerzfrei", gibt auch Landrat Daniel Kurth zu. Kurth selbst, der erst seit 13 Monaten im Amt ist, bekennt sich aber zur Kinderakademie. Bester Beweis: Der Landrat hat selbst ein Kind an der Kinderakademie.

Überraschungen zum Festakt

Es war ein ganz besonderer Abend im Jagdschloss. Nicht nur, weil es viel Lob gab – Götz-Georg von Randow, Mitglied der Geschäftsführung der Johanniter gGmbH für Reformpädagogik, Bürgermeister Friedhelm Boginski und Elternsprecherin Christine Nötzel hoben in ihren Reden die Leistungen der Schule mit der besonderen Lernatmosphäre hervor – sondern auch, weil es ein paar Überraschungen gab. So trat Sängerin Lisbeth Adler mit Chansons auf. Das Besondere daran: Lisbeth Adler gehörte vor 20 Jahren zu den ersten zehn Schülern der Kinderakademie. Als die Anfrage zum Auftritt am Dienstag kam, sagte sie sofort begeistert zu. Als Moderatoren des Festbanketts agierten Letitia Seidel und Nick Müller, ebenfalls ehemalige Schüler. Sie betonten, was für eine schöne Zeit sie an der Akademie hatten.

Aktuell besuchen 215 Kinder die Schule, dazu kommen 36 in der Kita – Tendenz steigend. Bei maximal 15 Kindern pro Schulklasse sei die individuelle Betreuung viel besser als bei den üblichen Klassengrößen, ist auf der Homepage über das Konzept der Kinderakademie zu lesen.

Am Dienstagabend wurde viel geredet, am Mittwoch durften beim Hoffest dann auch die Kinder feiern. "Die waren richtig aufgeregt", erzählt Mandy Fischer. Und sie mögen ihre Schule. "Das Essen ist hier besser", erzählt Linus. Der Achtjährige muss es wissen. Er besucht die dritte Klasse an der Kinderakademie, ist aber erst im zweiten Jahr dort. Die erste Klasse besuchte er an einer staatlichen Schule. "Es fällt hier auch nicht so viel Unterricht aus", findet die Neunjährige Meta gut. Kinder, die sich freuen, dass kein Unterricht ausfällt? Warum das denn? "Dann bekommt man später auch keinen guten Job", erklärt Meta. Ach so, das macht natürlich Sinn. Die Expertenarbeit mit Präsentation findet Aaron richtig klasse. Er ist ebenfalls neun Jahre alt, besucht die vierte Klasse und befasste sich in seiner Expertenarbeit im vergangenen Schuljahr mit dem Leistenkrokodil. Aaron haben es offenbar außergewöhnliche Themen angetan. In diesem Schuljahr wird es vermutlich der Pirat Klaus Störtebecker sein.

Kinderakademie heute stabil

"Ich bin damals sicher mit viel Naivität an diese Aufgabe herangegangen", blickt Mandy Fischer auf ihren Beginn als Schulleiterin zurück. Und das sei gut so, anders sei das wahrscheinlich gar nicht zu bewältigen gewesen. Inzwischen stehe die Kinderakademie – von 2007 bis 2014 gehörte dazu auch eine gymnasiale Oberstufe, die inzwischen an die Oberschulen Barnim abgegeben wurde – auf festen Beinen und wachse weiter. Noch im September soll auf dem Campus der Bau einer Mehrzweckhalle und von sechs Klassenzimmern beginnen, um die Kinderakademie für die Zukunft zu rüsten.