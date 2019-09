Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Neue Wege bei der Suche nach den begehrten Fachkräften einschlagen – das hat sich die Mittelstandsvereinigung Erkner (MSVE) auf die Fahnen geschrieben. Stichworte sind Ansprache über soziale Medien, Werbefilme – und nicht zuletzt gute Laune. Erste Schritte haben rund 30 Gäste aus Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen am Dienstagabend in Augenschein genommen – und zwar nicht ohne Grund im Kino Movieland.

Denn dort könnten künftig im Vorprogramm statt irgendwelcher Werbefilme auch Spots regionaler Unternehmen laufen. Ein Unternehmen, hat schon mal einen ziemlich professionellen Werbefilm erstellen lassen: Heizung-Sanitär-Woltersdorf, auch wegen seiner innovativen Konzepte zur Fachkräftegewinnung ein Vorbild für viele. Der dreieinhalbminütige Streifen "könnte leicht gekürzt hier gut gespielt werden", warf Marc Boehden, im Movieland für Marketing verantwortlich, ein, nachdem dieser vorgeführt worden war.

Es ging aber auch um konventionellere Wege, um Jugendliche anzusprechen und bestenfalls zu begeistern. Bei einer Ausbildungsmesse in der Erkneraner Stadthalle zum Beispiel. Isabelle Mensching vom Regionalmanagement Metropolregion Ost, das die Ausbildungsmesse in der Petershagener Giebelseehalle veranstaltet, wies auf die vielen Fehler hin, die gerade kleine Unternehmen auf solchen Veranstaltungen mitunter machen: schlecht informiertes Personal, ungenügende Vorbereitung, unattraktive Gestaltung der Stände. "Manchmal macht es schon einen Unterschied, die graue Tischdecke wegzunehmen", sagte sie. Den Effekt kennt auch Thomas Kühne von der Industrie- und Handelskammer: "Da kann man viel Geld verbrennen und hinterher nichts davon haben." Er stellte das breite Online-Angebot der IHK für die Unternehmen vor: das Portal ihk-lehrstellenboerse.de vor, über das Schüler und Unternehmen zueinander finden können, darüber hinaus eine Schülerdatenbank, eine App, bei der sich auch Eltern anmelden und ihren Sprösslingen gegebenenfalls ein bisschen Beine machen können. Ein vielversprechender Weg ist das Projekt "Ausbildungsbotschafter" – ein Azubi geht in Schulen und wirbt für seine Firma, so dass Gleichaltrige miteinander sprechen.

Messe an der Morus-Schule

Etwas Ähnliches wie eine Ausbildungsmesse wird es in Erkner dann doch geben: Anke Elster von der Morus-Oberschule verkündete, dass die Einrichtung am Hohenbinder Weg am 29. Februar 2020 eine Berufswahlmesse veranstaltet. "Wir haben die Schüler, die bei Ihnen anfangen können", warb die Pädagogin um mehr Teilnehmer.