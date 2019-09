Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Werkzeugschrank war einst im Besitz seines Vaters. Hobel, Drechsel, Sägen und Feilen haben dem Tischler aus Thüringen als tägliches Handwerkszeug gedient. Friedel Schneider hat den Schrank bewahrt, als Teil einer noch viel umfassenderen Sammlung. "Wir waren eine große Familie, mit vielen verschiedenen Gewerken", sagt der 80-Jährige. Tischlerschrank, eine komplette Schuhmacherwerkstatt und eine Bäckerei hat das Ehepaar Schneider dem Museum überlassen – insgesamt 982 Exponate.

Knapp die Hälfte zeigt die neue Dauerausstellung zur Fürstenwalder Handwerksgeschichte im Museum. Am Sonntag, 14 Uhr, wird sie eröffnet. Über mehrere Jahre zog sich die Konzeption bis zum Aufbau – in Eigenregie gestemmt von den Museumsmitarbeitern, Guido Strohfeldt und Christian Köckeritz. "Unterstützung hatten wir aus dem Handwerk", sagt Museumsleiter Strohfeldt, etwa von den Bäckern Uwe Mahlkow und Wolfgang Scharmer, von Schuhmachergeselle Egon Knobel, der auch bei der Eröffnung dabei ist, Tischler Thomas Schoppe und Fleischer Eberhard Henkel. Letzterer, sagt Stohfeldt, müsse noch einmal anrücken, um bei der finalen Einrichtung der Fleischer-Werkstatt zu beraten. "Bei der Bäckerei hätten wir ohne Hilfe womöglich die Ofentüren falsch angebracht", ergänzt er.

Die Handwerks-Vertreter hätten auch signalisiert, künftig Schulklassen im Rahmen von speziellen Angeboten Geschichte und Bedeutung des Fürstenwalder Handwerks zu verdeutlichen. In den Ausstellungsräumen ist ein Bereich der museumspädagogischen Arbeit vorbehalten.

Noch am Mittwoch war die neue Ausstellung Baustelle: Akkuschrauber, einzelne Leisten und Hammer liegen herum. Heute, sagt Christian Köckeritz, Leiter des Museumsbereiches der Kulturfabrik, werden Glasvitrinen für die einzelnen Gewerke erwartet, die bis zur Eröffnung mit besonderen Exponaten bestückt werden. Infotafeln und Monitore hängen bereits; die insgesamt fünf Begleitfilme hat Entertainer und Filmemacher Beppo Küster produziert. Er wird auch die Ausstellungseröffnung moderieren.

Center spendiert Freikarten

"Wir wollen sie möglichst öffentlichkeitswirksam gestalten", sagt Kufa-Chef Klaus-Peter Oehler. Schon am Sonntagvormittag verteilen die Aristokraten auf dem Handwerker- und Bauernmarkt 200 Freikarten für den Besuch der Sammlung im Anschluss an die Freigabe durch Bürgermeister Matthias Rudolph. Gesponsert werden die Tickets vom Rathaus-center; reguläre Besucher zahlen am Sonntag ermäßigt zwei Euro.