Irina Kühnel, Verkehrschefin in der Stadtwerke-Gruppe © Foto: Gerd Markert

Könnte bald öfter fahren: Die Strausberger Straßenbahn, hier am Bahnübergang Garzauer Straße © Foto: Jens Sell

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wenn im Dezember der neue Fahrplan kommt, werden Fahrgäste der Straßenbahn erfreut feststellen, dass diese ihren Takt in den Abendstunden erhöht. "Wir werden etwas mehr fahren als zurzeit", kündigt Irina Kühnel an, die seit 1. März in der Stadtwerke-Gruppe für den Bereich Verkehr zuständig ist. Der 20-Minuten-Takt wird dann von Montag bis Freitag bis 22 Uhr ausgeweitet. Bisher galt zwischen 21 und 22 Uhr ein 40-Minuten-Takt. Zusätzlich soll es sonnabends eine Fahrt mehr geben. Statt 7.02 Uhr startet die Bahn am Lustgarten dann bereits um 6.20 Uhr.

Verhandlungen mit Landkreis

"Wir merken, dass mit der Ausdünnung des S-Bahn-Verkehrs vom 20- auf den 40-Minuten-Takt nach 20 Uhr wieder mehr Menschen auf die Straßenbahn umsteigen", erklärt Irina Kühnel die Überlegungen, die hinter der Angebotserweiterung stecken. So seien die Straßenbahnen in der Stunde nach 20 Uhr besser besetzt als zwischen 19 und 20 Uhr. "Da gibt es Bedarfe, die von der S-Bahn nicht abgedeckt werden. Wir wollen den Pendlern im Nahverkehr ein zusätzliches Angebot machen", sagt sie. Derzeit verhandelt Irina Kühnel mit dem Landkreis Märkisch-Oderland als Aufgabenträger für den kommunalen öffentlichen Personennahverkehr über eine größere Beteiligung an der Finanzierung der Straßenbahn, wenn ab Mitte Dezember der Nahverkehrsplan 2020 bis 2024 umgesetzt wird. Neben den Fahrkartenverkäufen, die etwa ein Drittel der Kosten abdecken, trage der Landkreis über Betriebskosten- und Investitionszuschüsse etwa 13 Prozent pro Jahr zur Finanzierung bei. "Der öffentliche Nahverkehr, der übers Land fährt, wird zu 100 Prozent vom Landkreis finanziert. Es wäre Aufgabe des Kreises, das auch für die Straßenbahn bereitzustellen", sagt Irina Kühnel.

Mit einer Steigerung der finanziellen Beteiligung könnte der Zuschuss der Stadt Strausberg an die Eisenbahn, zu der auch die Strausseefähre gehört, von derzeit 345 000 Euro im Jahr reduziert werden oder sogar ganz entfallen. Übrigens ebenso wie der Gewinn der Stadtwerke, der vollständig an die Eisenbahn fließt. Geld, das im Stadtwerke-Konzern für andere Aufgaben zur Verfügung stünde.

Herausforderungen gebe es gerade im Bereich Mobilität der Zukunft viele, sagt Irina Kühnel. "Es geht um die Frage, wie es uns gelingt, den individuellen und öffentlichen Nahverkehr zusammenzubringen." Hier sei es nötig, die Wohnquartiere besser an das öffentliche Verkehrssystem anzubinden, die Wege für mobilitätseingeschränkte Menschen zu ihren Zielen zu verkürzen. Es gehe aber auch um einen Ausbau der Infrastruktur von Lademöglichkeiten im Bereich E-Mobilität. "Wir wollen uns bei diesem Thema nicht nur auf die Straßenbahn beschränken, sehen uns verschiedene Konzepte wie autonomes und geteiltes Fahren an, schauen, was rechtlich möglich ist und ob es uns gelingt, dort tätig zu werden."

Vorerst nicht tätig werden muss der Stadtkonzern bei der Sicherung des Fahrbetriebs der Strausseefähre. Dank der schwimmenden Stege habe man noch einen halben Meter Puffer beim Wasserstand, sagt Irina Kühnel. "Für dieses und nächstes Jahr können wir damit erst einmal durchatmen." Teuer könnte der Wasserstand bei der fälligen Revision, also der Überprüfung der Fähre auf ihre Verkehrssicherheit hin werden, die nach der Saison im November ansteht. Die Fähre, Baujahr 1967, muss dafür an Land geholt werden. "Je tiefer sie liegt, desto größer muss der Kran sein, der sie heraushebt. Und je größer der Kran ist, umso teurer wird es", sagt Irina Kühnel über die alle vier Jahre anstehende Aktion. Von größeren Reparaturen an der Seilfähre geht sie nicht aus. "Beim letzten Mal wurde die Blechdicke verstärkt, dieses Mal dürfte der Aufwand kleiner sein."