Rüdersdorf (MOZ) Am Laternenmast endete in der Nacht zum Mittwoch der Fluchtversuch eines 28-Jährigen in der Brückenstraße. Er hatte mit seinem Honda Accord Anhaltesignale der Polizei missachtet und das Auto beschleunigt und war dann aus dem noch fahrenden Pkw gesprungen. In der Marienstraße sei der Mann gefasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle des Wagens seien Doublettenkennzeichen am Fahrzeug festgestellt worden, hieß es. Die Originalkennzeichen lagen im Fahrerraum. Zudem wurden mehr als 500 Stangen unverzollte Zigaretten sichergestellt. Vorgang und Fahrer seien nach der Unfallaufnahme an den Zoll übergeben, Auto und Doublettenkennzeichen sichergestellt worden. Es gab Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verkehrsunfallflucht und wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung.