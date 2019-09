Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Abgeschlossen sind die Vorbereitungen zur 16. Zehdenicker Lehrstellenbörse. 75 Aussteller haben sich angemeldet, fünf mehr als im Vorjahr. Damit ist die Kapazität der Sporthalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums fast ausgeschöpft. Am Mittwoch hat einer der Aussteller kurzfristig abgesagt, sodass noch ein Platz zu haben ist. Wie viele Schüler sich am Donnerstag, 12. September, von 10 bis 14 Uhr mit ihrer Bewerbungsmappe bei potenziellen Arbeitgebern vorstellen werden, das stand am Mittwoch noch nicht fest. Einige Hundert dürften es aber sein. Angemeldet haben sich die Oberschulen aus Zehdenick, Gransee und Löwenberg. Dass die Lehrstellenbörse in diesem Jahr so früh stattfindet, hat nach Angaben von Kerstin Kwiatkowski von der Regio Nord einen einfachen Grund: Es sei der Wunsch einer Schule gewesen, den Termin von November auf September vorzuziehen. 2020 könnte die Börse auch im Oktober stattfinden. Entschieden sei das aber noch nicht.

Für die Aussteller ist die Teilnahme an der Lehrstellenbörse auch in diesem Jahr kostenlos, niemand müsse Standgebühren bezahlen. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat Landrat Ludger Weskamp (SPD) übernommen. Zusammen mit den Verwaltungschefs aus den beteiligten Kommunen wird Weskamp die Lehrstellenbörse um 10 Uhr offiziell eröffnen.

Einer der Ziele der Lehrstellenbörse ist es, die Schulabgänger in der Region zu halten. Und den einen oder anderen Azubi auch noch für eine Mitarbeit in einer Feuerwehr oder einer Hilfsorganisation wie dem DRK und dem THW zu gewinnen. Dann gibt es nämlich jeden Monat einhundert Euro mehr aufs Konto für Azubis, deren Wohnort und Ausbildungsstätte im Mittelbereich Gransee-Fürstenberg-Zehdenick liegen muss. Damit soll das ehrenamtliche Engagement von Auszubildenden in der Region gewürdigt werden.