Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Dem Begriff Denkmal haftet mitunter ein etwas staubiges Image an. Dass dem überhaupt nicht so ist, beweist der Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, 8. September. An der deutschlandweiten Aktion beteiligen sich auch zahlreiche Ostprignitz-Ruppiner – ob Kirchengemeinden, Vereine, Privatleute oder auch das Personal im Museum Neuruppin, das mit einem eigenen Programm aufwartet.

Im Museum an der Neuruppiner August-Bebel-Straße startet das Angebot am Sonntag um 10 Uhr. Bis 18 Uhr steht alles unter dem Motto "Entdeckungseifer". Und es dreht sich vieles – natürlich – um Neuruppins bekanntesten Sohn Theodor Fontane. Von 11 bis 13 Uhr ist die Letterndruckwerkstatt geöffnet. Um 14 Uhr beginnt eine öffentliche Führung durch die Leitausstellung. Um 15 Uhr schließt sich ein Workshop in der Lithografiewerkstatt an. Von 11 bis 17 Uhr läuft eine Sprayaktion. Anmeldungen zu Führung und Workshop sind ab 10 Uhr an der Museumskasse möglich.

Wer es am Tag des offenen Denkmals lieber etwas klassischer und ruhiger mag, kann sich von 9 bis 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolai in Alt Ruppin ganz genau umschauen. Auch die Wuthenower Schinkelkirche ist geöffnet. Das ist von 10 bis 18 Uhr der Fall. Das Wahrzeichen Neuruppins, die Klosterkirche, entdecken Besucher des Aktionstages ebenfalls. Von 12 bis 16.30 Uhr werden dort Fragen zum historischen Gebäude beantwortet. In den Gotteshäusern in Lichtenberg, Nietwerder und Gnewikow werden Führungen nach Bedarf angeboten. In Lichtenberg ist das von 13 bis 16 Uhr, in Gnewikow und Nietwerder von 14 bis 16 Uhr der Fall. Die Kirche in Radensleben ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Besonderes Programm

Die Bechliner haben sich für den Tag des offenen Denkmals etwas Ungewöhnliches ausgedacht. Von 12 bis 14 Uhr können sich Gäste durch das Gotteshaus führen lassen und den Turm besteigen. Um 14 Uhr beginnt ein Gottesdienst, bevor von 15 bis 16 Uhr wieder Führungen und Turmbesteigungen auf dem Programm stehen. Besucher hören außerdem Geschichten und Sagen rund ums Gotteshaus und die Region. Dazu gibt es Kuchen und Kaffee. Der Höhepunkt des Tages ist um 16 Uhr das Konzert mit der Klarinettistin und Saxofonistin Sabine Matthus-Bébié.

Wem eher nach einem etwas längeren Ausflug ist, der kann sich anschauen, was abseits Neuruppins und seiner Ortsteile auf die Beine gestellt wurde. Die Kleine Kirche in Darsikow wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Gäste können an Führungen teilnehmen. Vor Ort ist eine Ausstellung von Dr. Hans-Peter Jacobsen zu sehen. Um 16 Uhr liest Dieter Rutsch aus "Der Wanderer".

Traditionell beteiligt sich auch Sven Thiede mit seiner Kränzliner Motormühle am Tag des offenen Denkmals. Er zeigt Interessierten von 10 bis 17 Uhr, wie alte Mahl-technik funktioniert. Kinder können selbst in die Rolle des Müllers schlüpfen und Getreide mahlen.

Durchs historische Pfarrhaus

Die Kirche Dorf Zechlin, eine der ältesten Kirchen in der Region, können sich Besucher ebenfalls am Sonntag anschauen. Von 11 bis 20 Uhr ist sie geöffnet. Um 11.15 Uhr und zum 14 Uhr starten Führungen durchs Gotteshaus, aber auch durchs historische Pfarrhaus und das Archiv.

Das Thema "Alexander von Humboldt in Köpernitz" wird die Gäste im Gutshaus Köpernitz am Sonntag ab 13 Uhr beschäftigen. Eine Wanderung zum ehemaligen "Prinzlichen Torfstich" ist geplant. Ein Vortrag samt Gespräch über den Besuch Humboldts im Dorf ist für 15.30 Uhr vorgesehen.

Die Wustrauer Kirchengemeinde beteiligt sich ebenfalls an dem bundesweiten Aktionstag. Von 14 bis 17 Uhr werden nach Bedarf Führungen angeboten.